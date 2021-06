Juan Rivera enciende la mecha del conflicto con Lupillo Rivera y advirtió: “Pásate de listo y sale todo”

Foto: @juanriveramusic / @lupilloriveraofficial

Los conflictos al interior de la familia Rivera están que arden. Juan Rivera destapó una serie de problemas, que van desde las acusaciones de robo hasta las ofensas internas, con su hermano Lupillo, quien también lanzó un duro mensaje desde sus redes sociales con lo que incrementó la polémica.

Desde que ambos separaron sus carreras profesionales a inicios de año se especuló sobre una ruptura, pero finalmente Juan rompió el silencio sobre lo que lo llevó a distanciarse del “Toro del Corrido” y dejar de representarlo.

En su cuenta de Instagram ventiló varios encontronazos que ha tenido con Lupillo desde hace casi dos décadas, cuando éste registró un tema a su nombre a pesar de que fue hecho por Juan.

Según Juan, en aquella ocasión se involucró en la rifa de un automóvil que ganó su hermano, pero ante la falta de pago del boleto él prefirió venderlo, lo que inconformó sobremanera al intérprete de Que me entierren cantando.

Juan Rivera enciende la mecha del conflicto con Lupillo Rivera

Juan destacó otras ocasiones en las que Lupillo lo llamó “basura”, “una oveja negra”, “mierda” y “no sirve para nada” e incluso buscó comenzar un pleito a golpes frente a su familia.

“Llegó a querer pelear conmigo en el cumpleaños de Brenda. Gritándome, ofendiéndome... y como jamás le he levantado la mano a mi carnal e incluso lo he defendido hasta donde he podido, él sabe que puede hacer eso.... me dijo un montón de cosas y me quedé callado”, comentó ante sus 536 mil seguidores.

Mencionó que sus rencillas vienen desde el 2001, cuando “El Toro del Corrido” registró una canción a su nombre cuando la hizo Juan: “Me dijo que tenía que cuidarse, que era negocio. La canción Sufriendo a solas era mía, yo la hice... y Lupe me dijo ‘ni madr*’, agarró la pista y la grabó y dijo ‘esto es negocio y tengo que cuidar mi negocio’”.

El actor de estas revelaciones recordó que el abogado de su hermano lo buscó para concliar, pero esto ya no le interesa. “Si tiene algo que decir, podemos hacerlo donde él quiera, podemos hablar. Pero carnal ya no voy a permitir que me humilles así porque lo hiciste mucho en tu vida y lo he soportado y él sabe cómo ha onfendido a cada miembro de esta familia”, sentenció.

Para finalizar, Juan Rivera lanzó otra fuerte advertencia a Lupillo: “Ya me cansé y no me voy a dejar... esto no es para causar daño, es para ponerles un alto... Te aviso, pásate de listo, empieza a hablar fregaderas y sale todo, bro”.

Fotos: Instagram @lupilloriveraofficial/juanriveramusic

Juan también mencionó que el corrido El niño está dedicado a su hermano y sus constantes conflictos. Sobre este mismo tema musical habló en entrevista para el programa Hoy, donde dijo que le desea lo mejor y lo demostró con su trabajo y dedicación a su carrera.

Si bien, Lupillo no ha hecho clara referencia a esta situación, sí dijo un mensaje críptico desde su cuenta de Instagram: La enfermedad más grande que existe en el mundo es el pendejismo. Tienes que aprender a ignorarlos, a perdonalos y a olvidarlos”.

Durante los últimos días Juan se ha encargado de hablar de los problemas en su familia y es que el pasado martes habló de la disputa que se vive por la herencia de su hermana Jenni.

En su transmisión rompió en llanto y explotó contra aquellos que se han pronunciado al respecto: “El dinero es de sus hijos, no hay pelea, no hay lucha... yo trabajaré solo, levantaré botes o lo que sea, yo no quiero esa feria, no me pertenece, pero mi hermana se ganó el respeto y debería respetarse y se tiene que entregar cuando ella dijo, porque para eso ella luchó... ella dejó escrito, letra por letra, cuando quería que se entregara eso”.

