El críptico mensaje de Geraldine Bazán sobre amor propio que generó gran confusión

Geraldine Bazán dice que es "fea"

Geraldine Bazán aclaró la verdadera intención de su última publicación en redes sociales, una sesión fotográfica que llamó la atención de algunos de sus seguidores quienes tomaron como literal la frase en donde se auto llamó “fea”.

El pasado martes 15 de junio, Geraldine Bazán compartió una atrevida sesión fotográfica en su cuenta de Instagram. Como parte del posteo, la actriz de la novela La mujer de Judas escribió una breve frase con tono sarcástico en donde dijo “#yosoyfea” y comentó que se siente muy bien por cómo se ve.

“¡#YoSoyFea y muy afortunada!. Si así me va de ‘fea’, me vale como me iría de ‘bonita’. pfff La suerte de la ‘fea… jajaja”, puso como parte de su publicación.

No obstante, algunos usuarios de la plataforma se expresaron en contra de la declaración de la ex esposa de Gabriel Soto, pues le dieron un sentido afirmativo a su frase. Por ello, escribieron comentarios en donde externaron las cualidades físicas que posee la actriz de 38 años.

Geraldine Bazán aclaró la verdadera intención de su posteo (Captura: @geraldinebazan/Instagram)

“¿Quién te dijo eso?, eres hermosa y tienes mucha personalidad, tienes estilo Geraldine y eso no cualquiera”, “Mentira, eres hermosa, toda una reina”, “¿Quién fue la insensible que te mintió?, ¡estás guapísima!”, “No, tú no eres fea para nada , tú eres una Diva”, colocaron sus fans.

Un día después, la originaria de la Ciudad de México se dio cuenta de que su mensaje no había sido lo suficientemente claro para todos sus seguidores. Por lo que compartió una imagen con un texto en donde aclaró que todo se trató de una confusión, pues es consciente de que es “bella” no sólo por su aspecto físico, también por su personalidad.

“Hola bonitas. ¿Cómo están mis chulitas lindas? Evidentemente mi último post es un sarcasmo. Soy bella porque soy buen persona, trabajadora, empática, consciente, amorosa y muchas cosas más. Igual que todas. #TodasSomosBellas”, escribió.

Los seguidores de la actriz confundieron el sentido de la frase (Captura: @geraldinebazan/Instagram)

Con ello, Geraldine espera que sus fans entiendan el verdadero sentido de su sesión de fotos y que reflexionen sobre el concepto “belleza”, dado que no sólo se mide por la apariencia de las personas, también por sus acciones.

La controvertida publicación de la actriz tiene más de 177 mil “me gusta” y cientos de comentarios que la halagan con expresiones y emojis de corazón, cara enamorada, fuego y manos aplaudiendo.

“Eres preciosa. Nadie tiene el porte que tienes ni la percha”, “Eres hermosa no solamente por fuera. Tienes un corazón tan sincero y bonito que te caracteriza tanto”, “Amé el comentario”, “Para mí, eres la mujer más bella del universo”, colocaron.

En los créditos se lee que las fotografías fueron tomadas por la compañía Tescums. Dentro de las imágenes resalta una en donde la actriz posa con una sexy falda negra, casi trasparente, llena de pedrería del mismo color. En la parte superior, Geraldine lució un sencillo top blanco. Completó su outift con unos tacones bicolor y joyería dorada.

La sesión fotográfica está compuesta por seis postales en donde la actriz lució el mismo look (Foto: @geraldinebazan/Instagram)

En otra de las fotografías Bazán se posicionó frente al espejo y, a través de su reflejo, se logró ver su rostro. En esta imagen en particular, hay una acercamiento a la parte trasera, con lo que presumió su sensual figura. De igual manera, la ex del actual prometido de Irina Baeva enseñó un maquillaje sencillo del que sobresalieron sus labios rojos.

Hace unas semana, Geraldine Bazán platicó con Karla Díaz en su programa Pinky Promise, en donde por primera vez habló de su nueva pareja, el empresario automotriz Luis Rodrigo Murillo. “Sí ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad”, contó sonrojada además de agradecer que no pertenece al medio del espectáculo.

