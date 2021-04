Fátima Molina y otros actores se unieron para denunciar racismo en la industria del entretenimiento en México

(Foto:@cuauhtli_jimenez, @michelle_glz,@lafatimamolina/Instagram)

Los actores mexicanos Michelle González, Fátima Molina y Cuauhtli Jiménez hablaron sobre su experiencia como actores de piel morena dentro del medio del espectáculo, especialmente porque fueron víctimas de discriminación y racismo.

Hace algunas semanas, la actriz originaria de Baja California denunció públicamente que fue víctima de discriminación por parte de algunos usuarios de las redes sociales, quienes se manifestaron en desacuerdo con que fuera la protagonista de la telenovela Te acuerdas de mí por su apariencia física, proyecto que grabó a lado de Gabriel Soto. Derivado de ello, salieron a relucir otros casos de racismo a los que se enfrentaron algunos de sus compañeros.

Por invitación de la asociación Racismo MX, tanto Michelle González, Fátima Molina, Cuauhtli Jiménez y Horacio García se presentaron en el foro virtual “El poder de la Representación: racismo en la TV mexicana”, en donde se abrieron a dialogar respecto al tema por poco más de una hora.

En ese espacio, Fátima Molina dijo que la primera vez que sufrió una decepción fue cuando a pesar de que tenía ganas de estudiar actuación, la escuela que pertenece a la televisora del Ajusco la rechazó dos veces por no cumplir con el perfil.

Fátima obtuvo su primer protagónico en la novela de Televisa (Foto: Instagram de Te acuerdas de mí)

“He tenido casos de todo (...) yo quería estudiar en la escuela que pertenece a TV Azteca. Fui a pedir dos veces la oportunidad para estudiar (...) y las dos veces me dijeron que no. En una de esas fueron muy claros y me dijeron que no era el perfil”, recordó.

A raíz de esa situación, la actriz de 35 años se cuestionó si estaba en sus manos elegir la imagen que quería representar en la televisión o dependía de alguien más. Por lo que, después de darle vida a personajes estereotipados, vio favorable la oportunidad de interpretar a “Vera Solís” en el melodrama de Televisa.

“Consideré muy importante al momento en el que me ofrecen hacer la telenovela Te acuerdas de mí con un protagónico, con un personaje en el que es una chica que tiene estudios, que es una profesionista. Me pareció muy importante a mí (...) dar ese mensaje también a la gente y estábamos emocionados por el cambio que esto también podía generar”, explicó.

Michelle González y Cuauhtli Jiménez piensan que ellos pueden hacer un cambio generando contenido (Foto: @michelle_glz, @cuauhtli_jimenez/Instagram)

Por su parte, Michelle González mencionó que para ella fue muy difícil darse cuenta de las verdaderas oportunidades que tenía de desenvolverse en la industria. Dijo que, desde su punto de vista, es más importante considerar la equidad que la diversidad, pues en muchas ocasiones las televisoras expresan tener apertura pero la realidad es diferente porque hay una brecha entre los papeles y salarios de alguien blanco en comparación con un actor de tez morena.

“Lo más importante es la equidad (...) ¿le estas pagando lo mismo que a la protagonista que tiene los ojos azules y que es güera?, ¿son personajes dignos?, es un mensaje que realmente tiene un impacto en la sociedad o simplemente es un personaje que tienes ahí para rellenar y para pararte el cuello y decir yo estoy a favor de la diversidad”, declaró la actriz que personificó a “Fernanda” en Imperio de mentiras.

Pol último, Cuauhtli Jiménez reflexionó sobre que no sólo depende del idea de la empresas sino también del equipo de producción pues deben abrirse a la posibilidad de crear contenido que refleje otros sectores de la población, proyectos que también pueden tener éxito.

“Esas historias de éxito que están ahí, que existen, de gente que se ve como tú y como yo, como el 80% de la población, no son contadas”, dijo el actor de 36 años.

