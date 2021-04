Lo que se sabe de la supuesta incorporación de Tania Rincón como conductora de HOY

Desde hace semana corre el rumor de que Tania Rincón se integrará como conductora de Hoy (Foto: Instagram @taniarin)

En las últimas semanas el programa Hoy ha tenido un toque más fresco gracias a la presencia de Tania Rincón. Luego de que la presentadora fuera el reemplazo de Andrea Legarreta mientras esta tomaba sus vacaciones, a muchos sorprendió verla de nuevo unas semanas después cuando se hizo oficial su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Y es que desde que estuvo en esa semana como conductora, el público pareció bastante complacido con la presencia de la michoacana. Muchos pedían con insistencia que se le integrara como parte de la cuadrilla de conductores del matutino de Televisa; además de ello, Galilea también parecía muy contenta de tener a Rincón a su lado.

Los deseos de la audiencia fueron escuchados... al menos parcialmente, puesto que Tania Rincón volvió como una de las retadoras del reality show de baile organizado en la producción de Andrea Rodríguez. De ahí, además de iluminar las televisoras con su encanto, Tania siguió recibiendo una enorme aceptación. Fue entonces que comenzaron a rondar fuertes rumores sobre que por fin formaría parte de los presentadores de Hoy.

Andrea Rodríguez, productora actual de Hoy, negó que Tania Rincón vaya a unirse a Hoy de forma permanente (Foto: @taniarin/Instagram)

De ahí que Flor Rubio, periodista de espectáculos con una extensa trayectoria, tuviera que calmar las aguas para aclarar la situación. A través de una transmisión en vivo desde su canal de YouTube, la también conductora habló de la situación y explicó que pudo hacerle una entrevista a la mismísima Andrea Rodríguez.

Fue de este modo que Rubio desmintió que Tania fuera a ser parte de los conductores de Hoy. A pesar de lo apreciada que es tanto por el público como por Galilea Montijo y Andrea Legarreta, tal parece ser que Tania Rincón tiene una agenda demasiado apretada como para cumplir con un espacio en este programa matutino.

También Rubió mencionó que a Andrea Rodríguez le encantaría que Tania estuviera en su programa: “Aprecia mucho el trabajo de Tania Rincón, que le gustaría mucho trabajar con ella de nuevo”. El mayor impedimento son los proyectos que la presentadora de 34 años tiene en puerta.

Tania Rincón volverá a ser conductora de Guerreros para su próxima temporada (Foto: Instagram)

Todo parece indicar que Tania fue elegida como conductora para la edición de 2021 del reality show Guerreros. No hay que olvidar que este programa será retomado por Rosa María Noguerón luego de la muerte de Magda Rodríguez, su productora original.

Desde la temporada pasada Tania Rincón compartió conducción con Mauricio Barcelata. Se espera que se transmita la segunda entrega a partir de mayo de 2021 y de ahí no se sabe qué otros planes tiene Tania en mente; de cualquier modo, no está cerrada del todo la posibilidad de que sea parte de Hoy, sólo que no será en el futuro próximo.

Tania Rincón es una presentadora de televisión originaria de La Piedad, Michoacán. Tuvo su debut en la conducción en 2007 a través del programa Sobre el Asfalto; no obstante, comenzaría a ser más reconocida y querida cuando entró en Venga la Alegría, el matutino de Tv Azteca, en 2011.

Por el momento, Tania es parte de las competidoras dentro del reality show de Hoy (Foto: @programahoy/ Instagram)

En dicho programa estuvo hasta 2019 y compartió espacio con personalidades como Mauricio Mancera, “El Capi” Pérez, Ingrid Coronado, Raquel Bigorra, entre otros. Ya desde entonces apuntaba para ser una personalidad muy sólida en la conducción en México, pues pareció ser bastante aceptada dentro de la audiencia de Venga la Alegría.

Si bien nunca se ha alejado del medio del espectáculo, Tania le ha puesto mayor prioridad a su vida privada. Primero para tener más tiempo con su esposo y para saber cómo era ser madre sin tener las presiones que tenía por su trabajo en televisión.

Luego de eso, aunque ya no formó parte de Venga la Alegría, ha tenido algunas apariciones en Hoy como conductora invitada. Ahora estará por las siguientes semanas en el programa para ver si puede hacerse con el título de campeona en Las Estrellas Bailan en Hoy.

