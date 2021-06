Alerta en Guerreros 2021: suspendieron grabaciones por contagios de COVID-19

Guerreros 2021: aún no se sabe por cuántos días quedará suspendido el programa (Foto: Twitter@guerrerosmx2021)

La producción del programa de Televisa Guerreros 2021 se encuentra en estado de alarma luego de que se produjeran múltiples casos positivos a COVID-19 al interior del reality show de resistencia física.

Y es que según un comunicado difundido la noche de este lunes 14 de junio por la producción de Mario San Martín se determinó por medidas precautorias suspender la grabación del programa para controlar la propagación del contagio.

“Informamos que, como parte de los protocolos establecidos por la producción de Guerreros para la prevención de casos de COVID-19, se detectaron personas contagiadas. Por ello, se ha decidido suspender temporalmente las grabaciones para controlar cualquier posibilidad de propagación de contagio y, principalmente, proteger a todos los integrantes que participan en la realización de este programa”, se lee al inicio del mensaje difundido en la cuenta oficial del programa y en la oficina de Televisa prensa.

Mauricio Barcelata y Tania Rincón son los conductores del reality (Foto: Captura de pantalla)

La producción de Guerreros 2021 no especificó cuántos días o semanas quedarán suspendidas las grabaciones, pero se destacó que reanudarán la competencia en cuanto las condiciones sanitarias lo permiten y queden descartados los riesgos de contagio:

“El paro de grabaciones inició hoy y ya se realizan pruebas de COVID-19 a toda la producción. Las grabaciones de la producción se reactivarán hasta que se corroboren condiciones de no propagación de contagio. Guerreros reitera su compromiso de seguir realizando acciones que propicien un ambiente seguro para el personal que realiza labores en la producción”, finalizó el documento.

Y es que la incertidumbre se apoderó de las grabaciones de la segunda temporada del popular reality show, competencia directa de Exatlón de TV Azteca, pues desde la semana pasada comenzaron a registrarse los primeros casos del brote de la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Según la información trascendida, múltiples personajes han dado positivo recientemente (Foto: Instagram/@guerrerosof)

Según la revista TVNotas, una persona de la producción del programa que prefirió mantener su identidad en el anonimato, contó a la redacción que el staff está seriamente preocupado por los recientes y múltiples contagios entre los participantes.

El informante destacó que Guty Carrera comenzó a presentar síntomas en la semana del 7 al 11 de junio, pero fue recientemente cuando le confirmó a la producción que estaba contagiado.

Tras esa primera infección, según el informante de la publicación, se supo que Brandon Castañeda, Julio Ron (hermano del actor José Ron), Agustín Fernández, Anahí Izali, Lluvia Carrillo, e incluso la ex participante Maky González, quien ahora compite en Las estrellas bailan en Hoy, se habrían reunido en días pasados en una fiesta sin las medidas de prevención pertinentes.

Guty Carrera comunicó su contagio y síntomas este fin de semana en las redes sociales (Foto: Instagram/@gutycarrera)

Además de Guty, la publicación aseguró que su pareja, Branda Zambrano, Yan (hijo de Ilse Olivo, integrante de Flans), y Dariana, también habrían dado positivo a las pruebas para detectar la presencia del virus.

Trascendió que hasta la tarde de este lunes la producción se encontraba en la disyuntiva sobre dar a conocer la situación al interior del programa o mantenerlo en privado. Finalmente se decantó por comunicar la suspensión de las grabaciones del programa, tal como consta en el comunicado difundido también en las redes sociales.

Fue apenas este domingo cuando el modelo ecuatoriano Guty Carrera comunicó a través de Instagram que estaba atravesando por “los peores síntomas de la enfermedad”: “Se ha filtrado esta información de diversas páginas debo ser claro con lo que me está pasado. Lamentablemente hoy me tocó padecer esta enfermedad. No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no le deseo a nadie. De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que he han escrito y se han preocupado por mi salud”.

Mauricio Barcelata dio a conocer la suspensión de grabaciones del programa (Foto: Instagram/@guerrerosof)

“Padecer este virus no es algo que se le desea a nadie. Burlarte y promover el hate en estos momentos es totalmente deplorable. Es la última vez que doy un comentario respecto a personas y cuentas que no valen la pena. Tema cerrado. Me toca seguir luchándola, no la estoy pasando bien, me tocaron los peores síntomas. De esta saldré pronto”, compartió el atleta.

