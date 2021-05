La verdad detrás del supuesto final de “Mimí Contigo”: no saldrá del aire

Así fue la aclaración que realizó la conductora (Video: Azteca Uno / Mimí Contigo)

Durante la emisión de este 28 de mayo, Pati Chapoy anunció que Ventaneando se extenderá una hora dentro de la programación de Azteca Uno. Este cambio comenzará a partir del lunes 31 de mayo, por lo que el horario de este programa será de 15:00 a 17:30 horas.

Esta modificación significa que ocupará el horario programa Mimí Contigo, un talk show conducido por Irma Angélica Hernández Ochoa, ex integrante de Flans.

Los rumores respecto a que este programa saldría del aire comenzaron por la columna Sin Lisonja, escrita por Álex Kaffie. En dicho espacio aseguró que Mimí Contigo tenía una audiencia muy baja. No obstante, la conductora desmintió que el rating fuera el motivo del cambio y explicó que no se eliminaría de la programación.

En Mimí Contigo también estuvieron como invitados algunos ex integrantes de la primer generación de La Acacemia (Foto: Instagram/@mimicontigo)

Hacia el final del programa Irma Angélica anunció que el cambio se debería a una gira musical que hará con Ilse María Olivo Schweinfurth, otra cantante de Flans:

“El día de hoy les tengo una noticia que me pone super feliz, tengo un compromiso padrísimo, voy a arrancar una gira, Ilse y yo nos vamos a integrar como Flans con otro grupo”, expresó la conductora.

Luego Mimí continuó hablando sobre el futuro de su programa “la otra noticia es que Mimí Contigo no se va del aire, a partir del 12 de junio estaremos en fin de semana, yo no me despido de ustedes, es mentira eso que dicen por ahí” expresó la conductora, también aplaudió al equipo de producción que la ha apoyado durante las emisiones de lunes a viernes.

Ventaneando se extenderá ocupando el horario que pertenecía a Mimí Contigo (Foto: Instagram / @mimicontigo)

En la última emisión de Mimí Contigo entre semana, uno de sus invitados especiales fue Jorge Falcón, quien estuvo presente en el estudio, no obstante la conductora también se enlazó en videollamada con Margarita ‘la diosa de la cumbia’, quien platicó sobre su éxito en la red social Tik Tok.

A través de su columna Sin Lisonja, Kaffie aseguró el pasado 21 de mayo que los bajos niveles de audiencia que tiene el programa de la ex integrante de Flans no tendrían contentos a los directivos de Azteca, por lo que se estarían planteando removerlo completamente de Azteca UNO:

“El pobrísimo rating de Mimí Contigo tiene descontenta a TV Azteca. Sí, los televisores encendidos que consigue el programa de espectáculos (porque de ser un «talk show» pasó a ser una emisión de entrevistas insulsas a gente del ambiente artístico) son cada día más pocos ¡y eso tiene insatisfecha a la televisora del Ajusco! Tan pobre rating, de mí se acuerdan, traerá como consecuencia que a Mimí Contigo le den cuello pronto”.

Así es como Televisa Prensa comparte datos sobre la audiencia de sus programas, esta medición es del 27 de abril (Foto: Twitter@Televisa_Prensa)

El rating de este talk show era constantemente superado por Diseñando tu amor, una telenovela de Televisa producida por Pedro Ortiz de Pinedo. Ambos programas compartían el horario de 16:30 a 17:30, mientras que el melodrama protagonizado por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias mantenía una audiencia de entre 1.5 y 2 millones de televidentes, la media de personas que veían Mimí Contigo era de entre 400,00 y 600,000.

Estas mediciones corresponden a la empresa Nielsen IBOPE México, cuyos datos son constantemente reportados en redes sociales por las cuentas de Televisa Prensa, TV Azteca y PRODU.

El nivel de audiencia más alto de este talk show fue de 800 mil espectadores, debido a que fue el regreso de la cantante al set después de haber contraído COVID-19 y porque concursantes del reality de resistencia Exatlón México asistieron como invitados.

SEGUIR LEYENDO: