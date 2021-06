Quién es Siddhartha, novio de Yuya y futuro padre de su hijo

Yuya y Siddhartha anunciaron hoy que próximamente serán padres (Foto: Instagram / @iamsiddhartha)

Siddhartha es el padre del hijo que espera Yuya y con quien ha mantenido un sólido, pero reservado noviazgo por cerca de dos años, después de que ella terminó su relación con Beto Pasillas. Desde entonces, la pareja ha mantenido en un perfil bajo su relación y recientemente, el embarazo.

Jorge Siddhartha González Ibarra, artísticamente conocido como Siddhartha, es un músico de 30 años quien comenzó su carrera artística desde muy joven y, antes de ser cantante, se integró a la agrupación del género Indie Rock mexicano Zoé, pero de quien se separó al poco tiempo para comenzar su carrera como solista.

El cantante nació en Guadalajara, Jalisco, donde obtuvo sus primeros proyectos como músico, específicamente como baterista en bandas locales. González fue parte de Zoé desde su sencillo The Room, hasta el tercer álbum de la agrupación, Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea.

Siddhartha es cantante del género Indie, conoció a Yuya a través de redes sociales (Foto: Twitter / @Arely_JocelynMR

“Fue mi última etapa como baterista activo y me tocó afortunadamente estar con este proyecto que tuvo una gran repercusión en el rock de los últimos años. Fue muy enriquecedora y una experiencia llena de experiencias, valga la redundancia”, dijo para Conciertos Perú.

Después de eso, decidió dar el gran paso y comenzar como solista, adoptando en 2008 completamente su nombre artístico, firmando con Universal Music y lanzando su primer disco Why You?, con el que debutó como cantante y se posicionó rápidamente como una promesa de la industria musical mexicana.

Se hizo de varios premios con ese álbum, entre ellos un Latin Grammy.

Siddhartha fue baterista de Zoé (Foto: Instagram / @iamsiddhartha)

Desde entonces, su fama fue creciendo entre el mundo del Indie Latino y logró hacer otros dos álbumes más de forma independiente, siempre posicionándose en el Top de listas musicales y revistas como Rolling Stone México.

Finalmente en 2015 firmó con el sello discográfico Sony, con quien hasta ahora permanece. Algunos de sus temas más reconocidos son Ser parte, Tarde, Únicos.

Noviazgo con Yuya

Yuya anunció su noviazgo en septiembre de 2019 (Foto: Captura de pantalla)

Su romance con Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, lo anunció la youtuber en septiembre de 2019 con una imagen de ambos abrazados, resultando algo sorprendente para sus seguidores, quienes no están acostumbrados a que la joven de 28 años comparta fotos con sus parejas sentimentales.

Según relató Yuya, el amor entre el ex baterista y ella comenzó después de que terminó su relación con el youtuber Beto Pasillas, con quien ya estaba comprometida; entre conversaciones de redes sociales coquetearon por un tiempo, hasta que formalizaron su relación.

La youtuber más importante de México, compartió esta tarde que tiene un avanzado embarazo, el cual mantuvo oculto. Aunque evitó dar muchos detalles, dejó entrever que el bebé es de sexo masculino. Agregó que se siente muy emocionada de esta nueva etapa de su vida y, a través de su canal de YouTube, también agradeció a sus seguidores.

Yuya anunció su embarazo con un video en su canal oficial y una foto en Instagram (Foto: Captura de pantalla YouTube / Yuya)

“Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”, escribió.

Siddhartha también compartió a través de su cuenta de Instagram que próximamente será padre; con dos fotos de la también empresaria y él mostrando el crecimiento del abdomen de la youtuber, festejó diciendo:

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo @yuyacst”.

Siddhartha también compartió su emoción a través de redes sociales (Foto: Instagram / @iamsiddhartha)

Al igual que su novia, compartió el video/carta dedicado a su hijo. Yuya mostró varias imágenes del desarrollo de su embarazo y envió algunas palabras de amor a su bebé.

SEGUIR LEYENDO: