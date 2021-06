Así vivieron Elizabeth Gutiérrez y William Levy el terrible accidente de su hijo Christopher

Elizabeth Gutiérrez narró cómo fueron los hechos el día del accidente de su hijo Christopher (Foto: Instagram / @gutierrezelizabeth)

Elizabeth Gutiérrez narró cómo atravesó uno de los días más terroríficos de su vida junto a William Levy y su hija menor Kailey debido al trágico accidente que llevó a su hijo Christopher al hospital y cambió su dinámica familiar.

La actriz de ascendencia mexicana narró para el medio ¡Hola! que su hijo mayor pensó haber arruinado su vida después de un accidente en un carro de golf por el cual lo tuvieron que llevar en ambulancia y de emergencia a un hospital, del cual lo transfirieron a otro en helicóptero.

Christopher, quien estaba muy asustado por el accidente, llamó a sus padres buscando que acudieran de inmediato a donde él se encontraba, pues tenía que ir al hospital. Todo sucedió un día en el que él se había quedado en casa de uno de sus amigos, quien vivía muy cerca de la familia Levy.

El accidente que sucedió hace seis meses marcó a la familia Levy (Foto: Instagram / @gutierrezelizabeth)

A pesar de que el camino se resumió en 15 minutos, la actriz aseguró que fueron los minutos más largos de su vida y también de Kailey, quien respondió a la llamada de auxilio de su hermano.

“Él manejó un carrito de golf al que no estaba acostumbrado. Iban tres niños y era inestable. No iba rápido, pero cuando tuvo que dar un giro a la derecha se le volteó y le arrastró por todo el concreto. Él quería que fuera con él en la ambulancia, por el Covid no nos dejaron. Lo llevaron primero a un hospital y luego lo transportaron en helicóptero a otro”, dijo Gutiérrez.

En el accidente estuvieron implicadas otras dos niñas de 13 y 14 años, quienes salieron expulsadas del carrito durante la vuelta, mientras Levy quedó atrapado dentro. Llamó de inmediato a los servicios de emergencia y, después, a sus padres.

Christopher Levy fue intervenido quirúrgicamente tres veces (Foto: Instagram / @christopherlevy)

Durante esos terribles momentos, William Levy se comportó como todo padre preocupado, pues rara vez durmió mientras pasaron sus días en el hospital y siempre intentó darle ánimos a su hijo, quien ha cumplido rigurosamente todos los procedimientos para poder recuperarse completamente.

Una de las rodillas de Chistopher fue lo que resultó más afectado, los golpes que recibió fueron tan fuertes que inclusive tuvieron que someterlo a tres intervenciones quirúrgicas, por las cuales su articulación quedó inmóvil por un tiempo, pero gracias a las diarias terapias que ha tomado, hoy ya puede doblarla.

Al salir del hospital, su recuperación la llevó a cabo en compañía de su familia, en su casa.

Los días en que el joven de 15 años estuvo hospitalizado cambiaron la dinámica familiar y mejoraron la relación entre los Levy; relató Elizabeth que su esposo se convirtió en el principal apoyo emocional de su hijo después del accidente, incluso ahora que no está cerca de ellos.

Christopher encontró gran apoyo emocional en su papá (Foto: Instagram / @willevy)

“William, como papá, ha sabido hablarle para darle esa fuerza y seguridad en todo iba a estar bien. ‘Eres un campeón, dale’. Eso le ha ayudado muchísimo. Ahora que William está trabajando en Colombia, si Christopher se pone un poco down (triste), llama a William y él le da ánimos”, compartió Gutiérrez.

El accidente ocurrió hace más de seis meses y se espera que el joven se recupere completamente para poder seguir su sueño de ser un jugador de béisbol.

El actor cubano actualmente está radicando en Colombia debido a que está grabando el remake de la telenovela Café con aroma de mujer, en la que comparte protagonismo con Laura Londoño.

SEGUIR LEYENDO: