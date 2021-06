La reacción del Capi Pérez a la manera en que Lupillo Rivera borró su tatuaje de Belinda

El conductor no podía creer que el tatuaje nuevo fuera real (Fotos: Instagram @lupilloriveraofficial / @elcapiperez)

Las reacciones en redes sociales no tardaron en surgir luego de que el cantante Lupillo Rivera compartió cómo quedó su brazo después de cubrir el tatuaje con el rostro de Belinda, entre ellas se sumó el comentario de ‘el Capi Pérez’, presentador de Venga la Alegría y La Resolana News en TV Azteca.

El conductor solicitó que alguien le confirmara que la solución de Lupillo Rivera para borrar a su ex novia de su piel hubiera sido falsa:

“Díganme por favor que es broma lo del tatuaje rayoneado de Lupillo Rivera.”, escribió este conductor en su cuenta oficial de Twitter. Aunque el cantante cubrió su tatuaje desde el pasado 4 de junio, no había mostrado públicamente la nueva apariencia de su brazo.

Este fue el tuit de Capi Pérez (Foto: captura de pantalla Twitter/ @elcapiperez)

La publicación de ‘el Capi Pérez’ alcanzó hasta el momento más de 1,600 “Me gusta” dentro de esta red social, uno de los comentarios que recibió fue “dejó pasar la oportunidad de tatuarse a Daniela Luján”, donde el internauta hizo una clara referencia a la broma que le costó el bloqueo de Christian Nodal.

Muchos fueron los usuarios que se burlaron de la solución que eligió Lupillo Rivera para borrar de su piel la relación que tuvo hace más de dos años con Belinda, pues sólo se compone de varias líneas negras que cubrieron el rostro de la cantante, diseño que inspiró diversos memes.

“Por eso mejor tatúense algo que no signifique nada para que después no se estén arrepintiendo” y “Yo también pensé que era una broma o un fotomontaje” fueron otros de los comentarios que recibió Carlos Alberto Pérez Ibarra (nombre completo del ‘Capi’).

Los usuarios también criticaron el diseño de Lupillo Rivera (Foto: captura de pantalla/ Twitter)

En su video Lupillo Rivera destacó que al acercarse al tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules, conoció varios modelos para sustituir el rostro de Belinda, pero finalmente se decidió por un diseño muy particular y que confeccionó su hijo de 11 años.

“Estaba yo sentado y el rey traía un marcador y le pregunté ‘¿cómo me quitarías este tatuaje?’ y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”, explicó.

En el video que compartió anoche y que ha sido visto por 75.929 personas, se puede ver que el experto invirtió varias horas para eliminar el tan conocido tatuaje, proceso que Lupillo sí padeció, ya que confesó: “Duele un ching*”.

Así eliminaron el tatuaje de Belinda del brazo de Lupillo Rivera

El resultado final seguro sorprenderá a más de uno y es que sólo se compone de varias líneas negras que cubrieron el rostro de la cantante que hace casi dos años definió como “una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas”.

Desde hace semanas se supo que Lupillo buscó al tatuador Antonio Morales para retirar el grabado. Contó cómo fue el tortuoso proceso para poner fin al recuerdo de Belinda en el cuerpo del “Toro del corrido”.

Diversos usuarios de Twitter ironizaron con el peculiar diseño (Foto: Captura de Twitter @ingcatzin)

En entrevista con Venga la Alegría, el experto narró que trabajó durante más de tres horas en la piel de Lupillo, debido a la extensión del tatuaje del rostro de Belinda y que utilizó figuras en tinta negra para cubrirlo. Sin embargo, en aquella ocasión no reveló cuál fue la figura que tatuó al cantante.

“Estoy muy contento de haber tomado esta decisión. En primer lugar y lo más importante es darle lugar a mi prometida, Giselle Soto, por eso tomé esta decisión de hacerlo. Cada mujer se merece su lugar y hay que darlo”, comentó en el clip de algunos minutos en los que dejó ver el tortuoso proceso para quitar el tan llamativo tatuaje.

“Sé que di mi palabra en algún tiempo de mi vida, me equivoqué, somos seres humanos y ahorita hay que darle a mi mujer”, aseguró para sus 1.3 millones de seguidores.

