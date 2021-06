“Que se le borre la sonrisa de cínico”: ex pareja de ‘Chuponcito’ denunció al comediante por acoso sexual

La ex pareja de este comediante aseguró que 'Chuponcito' le ofreció dinero por fotos y videos íntimos (Foto: Instagram @chuponcitoflores07)

En febrero de 2021 Bárbara Estrada, la ex pareja de este comediante, denunció a Alberto Flores ante la Fiscalía General de la Ciudad de México por el presunto delito de extorsión y acoso sexual.

Este 11 de junio, al salir de la dependencia, ella explicó los motivos de este procedimiento legal para el programa Sale el Sol. De acuerdo con Bárbara, el actor y payaso mejor conocido como ‘Chuponcito’ la habría amenazado con difundir sus fotografías íntimas si ella no hacía lo que le pedía.

Para el canal de YouTube Chisme en vivo, Bárbara también aseguró que las fantasías sexuales de su ex pareja involucraban situaciones inventadas en las que ella tenía relaciones sexuales con sus familiares y que incluso le habría mandado fotografías desnudo a lado de la cuna de su hijo.

Bárbara Estrada junto a su abogado (Foto: captura de pantalla/ Youtube Imagen Televisión)

“Él me decía que fantaseáramos porque le excitaba saber si yo me había acostado con un tío, con un primo, con una hermana; me pedía que le inventara cuentos o historias de estas situaciones”, explicó.

De acuerdo con Bárbara, este actor de comedia le habría enviado también fotos desnudo a lado de la cuna de su hijo, aclaró que tiene en su poder las pruebas de todos los mensajes y que, en su momento, cuando la Fiscalía se lo permitiera, las mostraría públicamente.

“Duramos casi cuatro años y como no quiero acceder a mandarle fotos desnuda, en diferentes posiciones y como no accedo, dice que se las va a enseñar a mi novio, que me va quemar en redes, pero ya hice la denuncia correspondiente.”, mencionó Estrada para Sale el Sol.

Él es 'Chuponcito', personaje del actor denunciado por presunto acoso sexual (Foto: Instagram /@chuponcitoflores07)

Ella explicó que ‘Chuponcito’ le ofreció dinero por videos en la intimidad con su pareja actual e incluso aseguró que una de las peticiones de este tipo de contenido habría involucrado a su padre.

“Él me pedía videos íntimos con mi pareja, me decía que me daba cierta cantidad de dinero si yo le mandaba un video teniendo relaciones con mi pareja y también me dijo que me daba 20,000 pesos por acostarme con mi papá”

La ex pareja de este personaje cómico reiteró sus intenciones de que la Fiscalía se encargue de llevar el proceso legal en forma adecuada y compartió que incluso tuvo que mudarse.

“Quiero que se haga justicia y quiero que se le borre la sonrisa de cínico que tiene, que su Dios, él dice mucho que es cristiano y no. Recibí daño psicológico, estoy tomando antidepresivos por lo mismo, me tuve que cambiar de casa porque me sentía muy acosada” expresó.

El abogado Valadez aseguró que sólo falta la intervención de la Policía Cibernética en el caso (Foto: captura de pantalla Youtube/Chisme en vivo)

Para el canal Chisme en vivo, el abogado Valadez explicó lo siguiente:

“Mira el caso va muy bien, en tres meses se ha avanzado muchísimo, en este tiempo ya Bárbara ha hecho tres entrevistas, se ha presentado a muchos datos de prueba e incluso tiene su examen psicológico, lo único que nos falta -aparentemente- que sea introducida la Policía Cibernética para que se puedan extraer del teléfono de Bárbara los videos, las fotografías y los mensajes de WhatsApp que el imputado le ha estado mandando”

Además, el abogado explicó que en cuanto esta fase del proceso se lleve a cabo, probablemente traiga como consecuencia una audiencia inicial para el actor ante un juez de control.

Chuponcito también fue demandado por su ex asistente por acoso sexual y por despido injustificado (Foto: Instagram @chuponcitoflores07)

Esta no es la primera vez que el comediante se enfrenta a un proceso legal por motivos similares, ya que en octubre de 2020, su entonces asistente Carla Oaxaca, lo denunció también por acoso sexual.

Carla Oaxaca reveló que en una ocasión el payaso intentó besarla sin su consentimiento, además señaló que hubo “tocamientos” de parte del comediante y frases como “tú tienes la culpa por estar tan bonita”. Ante estas declaraciones ‘Chuponcito’ respondió y negó categóricamente las acusaciones en su contra.

Posteriormente, en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la ex asistente del comediante explicó que todo se trató de una extorsión, pues ante la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19, la despidió usando el argumento de que no tenía fondos para seguir pagando su sueldo.

