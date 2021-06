Emilio Osorio ya salió del hospital y estas fueron sus primeras declaraciones

Emilio Marcos finalmente regresó a las grabaciones de "¿Qué le pasa a mi familia?" (Foto: Twitter @mailomarcos)

Emilio Osorio estuvo internado por dos días y así lo hizo saber a través de sus redes sociales, en donde expuso que toda su familia lo estaba acompañando en un momento tan difícil para él, incluso dijo estar atravesando algo que “no se lo desearía a nadie”. Ayer finalmente fue dado de alta y hoy dio sus primeras declaraciones.

La cuenta Televisa Espectáculos en Twitter compartió un video en donde se ve cómo el joven actor retomó sus actividades dentro de las grabaciones de ¿Qué le pasa a mi familia? tras haber estado en el hospital por un fuerte dolor abdominal.

“Me empezó a dar un dolor muy fuerte en el estómago, [...] me inyectaron para quitármelo, no se me quitó, y entonces decidimos ir al hospital. Por medio de intravenosa y de estudios de sangre y de mantenerme con muchos antibióticos, pudimos salir del problema”, dijo el hijo de Juan Osorio.

Emilio Osorio salió del hospital y estas fueron sus primeras palabras (Video: Twitter @TvsEspectaculos)

En el video, se ve nuevamente animado en su trabajo y de estar con sus compañeros de elenco, pero compartió que los dolores se fueron reduciendo ayer y hoy sigue con muchos medicamentos que lo han ayudado a poder continuar con sus actividades diarias.

Los reporteros felicitaron la responsabilidad de Emilio, pues acababa de salir del hospital y ya se estaba reintegrando a las grabaciones de la telenovela en la que participa, ante ello respondió: “Así tiene que ser, así me enseñaron y así va a ser toda la vida, siempre para el público”.

Entre las personas que lo cuidaron en esos terribles días, estuvieron su hermana Romina, sus sobrinos, su mamá Niurka Marcos, papá y pareja, a quienes agradece acompañarlo y darle la atención que necesitaba.

Juan Osorio aseguró que su novia fue de gran apoyo en estos días con Emilio en el hospital (Foto: Instagram / @emilio.osorio)

Finalmente, agradeció a la gente que se preocupó por él y le envió mensajes de apoyo a través de sus redes sociales. Aclaró que las imágenes que posteó en su cuenta de Twitter fue para decirle a la gente que estaba bien y porque quería compartir lo que había vivido.

Juan Osorio aseguró que fue una situación muy difícil para él, pero el apoyo de su novia lo hizo sentir mejor. “Te bloqueas, pero, gracias a Dios, ya está superado,y con Eva Daniela, quien ha sido muy importante en estos días y creo que es para mucho tiempo en mi vida, estoy convencido que así va a ser”, declaró el productor.

Fue este jueves cuando el actor compartió una foto, en donde se veía claramente cansado, en la que hizo saber a sus fans que estaba en un hospital. “Sólo quiero subir esto para recordarme que mi salud siempre va primero y que las únicas personas que siempre están, son tu familia, con la que naciste y la que se volvió. Les mando mucho amor. Gracias pa y ma @osoriojua”, remarcó.

Juan Osorio tampoco dio explicaciones sobre lo que sucedía (Foto: Twitter @osoriojua)

A pesar de su mensaje, aseguró que no quería hablar mucho del tema y agregó: “Tranquilidad, ya todo está bien. No voy a entrar en detalle”. Pocas horas antes, su padre también había hecho una publicación en donde se veían algunos aparatos médicos, aunque tampoco escribió algo acerca de qué era lo que sucedía.

El actor se encuentra grabando los últimos episodios de ¿Qué le pasa a mi familia?, telenovela emitida por el Canal de Las Estrellas a las 20:30 horas, este es el último proyecto del joven actor en Televisa, pues por el momento se enfocará en su carrera como músico y estudiará en Estados Unidos.

