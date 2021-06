Gritos y patadas: el primo de Remmy Valenzuela narró cómo fue la agresión del cantante

Foto: Graciela López / Cuartoscuro

El cantante Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, mejor conocido como Remmy Valenzuela, fue acusado de violencia física, luego de que en redes sociales se compartiera que presuntamente golpeó de manera violenta a uno de sus primos, Carlos Armando “N” y a su novia Katy Aracely “N”. En una entrevista para Suelta La Sopa, Carlos dio su versión de lo sucedido en el rancho de “El Remmy”.

Armando ‘N´ empezó mencionado que él trabajaba y vivía en el rancho de su primo. El día domingo, el jardinero no laboró, por lo que decidió pasar el día con su novia, pero en ese momento Remmy llegó a su propiedad.

“Escuché los pitidos en el portón, efectivamente iba entrando Remigio, me empezó a regañar, estaba irritable o enojado. Me puse a hacer labores: regar las matas, darle de comer a los perros... cosas así para que me viera haciendo algo, se dirigió a mi cuarto y fue cuando escuché el grito de mi novia”, relató Carlos.

Remmy Valenzuela es originario de Sinaloa (Foto: captura de pantalla Instagram/@remmyvalenzuela)

De acuerdo a su versión, Alejandro venía arrastrando a Aracely “N”, tomándola del cabello y pegándole contra el barandal con la mano y con las paredes. “Yo me le fui encima para poder separarlos, me decía que me quitara, que no sabía de dónde se había metido y que ahorita iba yo (a ser golpeado) [...] prácticamente estaba matando a mi novia”, añadió el primo de Remmy.

También aseguró que lo amarró con lo primero que encontró, que fue una extensión anaranjada, atándolo las manos a la altura del torso, después de esta acción, se llevó a Katy y la sujetó de las manos y las piernas con alambre.

“De ahí la empezó a golpear, le quitó el teléfono y su bolsa, para mirar sus pertenencias [...] la golpeó con patadas, la ahorcaba con el cable y yo en la misma desesperación le gritaba: ´déjala ir por favor no tiene nada que ver´”, agregó Armando “N” en la entrevista.

El primo del cantante de mexicano mencionó que mientras él golpeaba a su pareja, salió de la palapa para suplicarle de que la dejara en paz. “Me gritó: ´no se qué andas abogando si no sabes si la vas a librar tú´, y saqué mi teléfono y le empecé a mandar mensajes a mi mamá y a mi hermana que mandaran ayuda lo más pronto posible porque pues la neta, prácticamente si yo no digo que trajeran a alguien la hubiera matado”. Carlos aseguró que su primo no estaba drogado y no estaba alcoholizado.

En su testimonio, continuó la narración comentando que su primo dejó de golpearlos hasta que se cansó, y después le dijo que fuera a dejar a su novia (no especificó a qué lugar) y que volviera y si no lo hacía, lo iba a sacar de donde estuviera.

Katy ´N´está estable y dada de alta después de que presuntamente Remmy Valenzuela la golpeara (Foto: Instagram/@yadirarenteriaoficial)

El entrevistador cuestionó si Carlos “N” estaba amenazado de muerte, por lo que confirmó que ayer su primo lo estuvo buscando en la casa de sus tías, y diciendo que saliera, pues lo iba a matar y donde lo viera, lo iba a asesinar.

En la entrevista también aparece la tía de Remmy Valenzuela, y mencionó que teme por la vida de su hijo y por la de su familia, también aseguró que Katy ´N´ está estable y ya la dieron de alta, también añadió que no han podido girar una orden de aprehensión contra su sobrino, porque se necesitan hacer investigaciones de los hechos.

Finalmente la mamá de Armando “N” confesó que el cantante sí los violentaba con palabras. “Verbalmente nos maltrata mucho, pero físicamente no se había atrevido”

