Guerreros 2021: se abrieron votaciones para elegir al nuevo capitán de “Leones” entre Potro y Nicola

Esta semana comenzó la segunda temporada de Guerreros 2021, en donde Leones y Cobras se enfrentarán en diferentes pruebas, pero desde la primera entrega de este reality, el equipo de los Leones ya se encuentra en desacuerdo, pues Potro aseguró no estar satisfecho con tener a Nicola como capitán del equipo por su pasado.

Luis Caballero, mejor conocido como Potro, había levantado la mano para ser el capitán de Leones en la temporada pasada, en la que se posicionó como uno de los favoritos del público por su desempeño en el programa, pero nunca llegó a ocupar ese puesto.

En esta ocasión, a pesar de que no estaba asegurada su participación, el influencer se presentó en el set el día de estreno vestido de negro y enmascarado, dispuesto a seguir insistiendo en su candidatura como líder de su equipo.

La revelación de que sí será un integrante de Leones no fue la única sorpresa de la noche, pues dijo que no está dispuesto a dejar el liderazgo de su equipo manos de una persona en la que no confía, puesto que estaría ocupando el peruano Nicola Porcella, quien en las temporadas de Esto es guerra (reality peruano de donde surgió Guerreros) fue líder de Cobras.

El argumento de Potro fue que en un pasado Nicola se había quejado de estar en el equipo de los felinos, pues había dicho en la temporada anterior “yo no quiero ser León, prefiero irme a Perú”, por lo que el influencer teme que el ahora líder los pudiera traicionar.

“Ahorita ya va para capitán, no estoy de acuerdo, yo me opongo”, dijo Caballero. Por ello se postulado como el nuevo líder del equipo y ha dado una propuesta: que el público elija quién será quien lleve las riendas de los Leones en la temporada 2021.

La respuesta de Pocella fue que le ha tomado mucho cariño al equipo, por lo que no comprende por qué la desconfianza de Potro. “De verdad que estoy feliz de que estés en el programa, sabes el cariño que te tengo. Sí fui Cobra, creo que todo el mundo sabe mi historia. [...] Cuando me enteré del equipo que iba a tener y los compañeros que iban a estar conmigo, no dudé en venir a liderarlos para ganar este campeonato”, dijo Nicola.

Agregó que no tiene problema con que el público elija al líder porque “un capitán no es el que gana, un capitán es el que lidera y el que lleva el equipo a la victoria”. Las votaciones se abrieron y se cerrarán el próximo jueves 10 de junio.

Para elegir quién será el capitán de Leones en Guerreros 2021, se habilitó la página guerreros2021.mx/vota, que se encuentra en el sitio oficial de Canal 5, en donde simplemente se le tendrá que dar click a alguno de los dos candidatos. La página permite que se vote más de una vez.

Christian Estrada también demostró su descontento, no sólo por el liderazgo de Porcella, sino por la propuesta de Potro, a lo que ha declarado que él también quiere unirse como candidato, pero no figura su imagen en la página de votaciones.

“Si se abre la votación de capitanes, yo me uno también, porque aquí el que merece la capitanía es ‘El Sina’”, dijo Estrada en desaprobación a lo que estaba ocurriendo dentro del primer capítulo de esta nueva temporada.

