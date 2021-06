Continúa el escándalo: ahora es Alejandra Guzmán quien demandó a Gustavo Adolfo Infante

Alejandra Guzmán ya procedió legalmente contra el periodista, según Gil Barrera (Foto: Cuartoscuro)

El caso que se reveló hace meses en torno a la familia Guzmán Pinal ha dado mucho más de qué hablar, pues la polémica no se detiene para los personajes que continúan tratando de “limpiar su imagen”. Y es que tras las explosivas declaraciones de Frida Sofía, quien reveló que su abuelo Enrique Guzmán la había abusado cuando era una niña, diversas implicaciones se han presentado.

La joven de 30 años contó entonces al periodista Gustavo Adolfo Infante que desde que tenía cinco años, su abuelo, el veterano intérprete de rocanrol, “la había manoseado”, hecho por el cual se alejó de él al paso de los años. Las declaraciones de la influencer causaron conmoción y dividieron al público, pues mientras una parte aseguró creerle, otro sector también asegura que la joven estaría mintiendo.

Tras el flujo de información, fue el intérprete de La plaga quien aseguró jamás haberle faltado el respeto a su nieta, y reveló entre lágrimas que “le preocupa la salud mental” de la también modelo e instructora de acondicionamiento físico. De acuerdo con lo expresado por Enrique, su nieta estaría movida por el interés de figurar en los medios y obtener beneficio económico de las entrevistas que ha brindado.

Hace semanas, así respondió Gustavo Adolfo Infante a Enrique Guzmán tras las acusaciones de Frida Sofía (Video: @saleelsoltv / Facebook)

Al tiempo, el también actor y ex esposo de Silvia Pinal aseguró que procedería legalmente contra Frida Sofía y contra el periodista que difundió el caso: Gustavo Adolfo Infante, pues inició un proceso acusándolo de incitar al odio público en su perjuicio.

Fue apenas ayer 1 de junio cuando se dieron a conocer las peticiones que solicitó Enrique, quien pidió que Gustavo Adolfo no se acercara a su casa ni a los lugares que suele frecuentar. Tras ello, fue el propio comunicador quien aclaró en su programa De primera mano que la denuncia por parte del cantante en su contra “no fue procedente”.

Así explicó el periodista de espectáculos que los requerimientos de Enrique Guzmán fueron rechazados en la Fiscalía:

“Pedía que me prohibieran las autoridades acercarme a él o comunicarme con él: asistir o acercarme a su domicilio, no sé dónde viva. Hoy la Fiscalía de Investigación Estratégica de asuntos especiales determinó que como no me he acercado a su domicilio ni familia, no hay justificación la implementación de dichas medidas. También, debido a que no he realizado conductas de agresiones en su contra se determinó que tampoco se justifica la implementación de protección que solicitó Enrique Guzmán”, expresó Gustavo Adolfo.

Guzmán aseguró entre lágrimas en el programa "Ventaneando" que jamás tocó a su nieta (Fotos: Captura Ventaneando / YouTube Gustavo Adolfo Infante)

Y ante esta situación, se conoce por propia boca de Enrique Guzmán que su hija Alejandra le aconsejó proceder como él considerara justo, sin embargo, le pidió no llamarla a testificar contra Frida Sofía, pues al ser su propia hija pondría en un predicamento a la intérprete de Hacer el amor con otro.

Sin embargo, ahora se dio a conocer que “la reina del rock” finalmente interpuso una denuncia en contra del comunicador de Imagen Televisión, así lo dio a conocer el periodista Gil Barrera, editor de la versión impresa de la revista TVyNovelas:

“Estoy en condiciones de confirmar que hay una nueva demanda por daños y perjuicios contra Gustavo Adolfo Infante. La demandante es Alejandra Guzmán” escribió el reportero sobre la denuncia interpuesta en el Juzgado 38 de lo civil en la Ciudad de México.

Infante por su parte aseguró que llegará "hasta las últimas consecuencia" contra Enrique (Captura de Pantalla: Canal de Gustavo Adolfo Infante en Youtube)

Por su parte, el también titular del programa El minuto que cambió mi destino continúa con su denuncia contra Enrique Guzmán por “fraude procesal, falsedad de declaraciones y amenazas”.

“Mi denuncia continúa contra él. Porque no se puede usar el tiempo de los tribunales ni el tiempo de la gente para un tontería de esta naturaleza, entonces ahora sí vamos, como él dice, caiga quien caiga”, dijo el comunicador en Sale el sol, otro espacio donde también participa.

