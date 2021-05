Frida Sofía acusó a Aylín Mujica de promover el abuso infantil: “No me hizo falta mano dura”

Frida Sofía acusó a Aylin Mujica de promover el abuso infantil (Fotos: Instagram @aylinmujic / @ifridag)

En los últimos meses, Frida Sofía no ha dudado en hacer uso de sus redes sociales para responder a quienes hacen alguna declaración sobre la tensa relación que mantiene con su familia. Tal fue el caso de Aylín Mujica, quien opinó que faltó “mano dura” en la educación de Frida.

“Estoy haciendo empatía con Alejandra Guzmán porque imagínate que le hubiera pasado con uno de los hijos, no se lo perdona, ella misma lo dice, le hubiera dado una bofetada para que aprenda, y a lo mejor lo que faltó fue eso, que Alejandra pusiera mano dura en la educación de Frida Sofía para que hubiera mejor relación”, aseguró la conductora durante una emisión del programa Suelta la Sopa.

Ante este comentario, la hija de La Guzmán explotó contra Mujica y aseguró que si algo no faltó en su crianza fue el abuso físico por parte de su familiar: ““Si algo no faltó nunca fue la ‘mano dura’ que según hubiera ayudado a tener una buena relación entre madre e hija...”, dijo la influencer en un post de su cuenta de Instagram.

Frida Sofía también aseguró que los comentarios de la presentadora cubana promueven y normalizan la violencia contra los menores: “Aquí tenemos a otra ‘mujer’ normalizando la violencia hacia los niños como parte de su crianza... gracias por el ejemplo perfecto de lo que es estar cegado ante al abuso...”

Frida Sofía subió a sus redes sociales el video en donde Aylin Mujica expresó que "faltó mano dura" en su crianza (Video: Instagram / @ifridag)

“Pero más triste que declare que es necesario darle “bofetadas” y mano dura para educar a un niño. @aylinmujic normaliza y promueve al abuso infantil”, agregó.

Unas horas después de las críticas que realizó la cantante, Aylin Mujica respondió a través de sus redes sociales: “Mi querida Frida: estoy lejos de validar la violencia. No puedes entender lo que significa ‘mano dura’ para una madre, pero te puedo asegurar que no quiere decir acudir a los golpes”, aseguró.

La también actriz dijo que sus comentarios fueron malinterpretados debido a que no se refería a un acto de violencia, sino a poner límites: “Estamos hablando de ser mano dura en poner límites a los hijos, establecer bien las barreras, es la mejor ayuda para que los hijos crezcan con criterio y si digo esto es partiendo de mi experiencia como madre de 3 hijos, quizás como todavía no lo eres no alcances a entenderlo, ¡saludos!”.

Cabe recordar que este no es el primer conflicto que se suscita entre ambas figuras del espectáculo. El pasado agosto, Mujica criticó a Frida Sofía por expresarse con groserías.

Aylin Mujica respondió a los comentarios de Frida Sofía (Foto: Captura de Instagram @aylinmujic)

“Me he quedado con la boca abierta con esas groserías... el idioma español es tan bonito. Por qué lo hace la manera, hay muchas maneras... no está bonito que hable así”, dijo durante otra emisión del programa de Telemundo, en donde fue conductora invitada.

Ante este comentario, la influencer utilizó sus redes sociales para expresar su inconformidad con estas declaraciones: “Yo sé que el español es divino, por eso te puedo decir ching* tu put* madre, vieja doble moral. ¿Sabes por qué soy tan malcriada? Porque nadie me crió”.

Frida agregó que, para ese entonces, se encontraba cansada ante las críticas que había recibido públicamente: “Me vuelven loca con las pendejad*s que salen, yo ya estoy harta de verme en las redes... Aylincita, no te metas conmigo, porque cuando sepas la verdad te vas a quedar con la boca abierta”, concluyó.

