A sus 89 años Silvia Pinal sorprendió bailando reggaetón

Silvia Pinal bailando reggaetón (Video: Instagram / @michellesalasb)

A través de sus historias temporales de Instagram, Michelle Salas compartió un video en el que su abuela, es decir la actriz Silvia Pinal, está bailando una canción de reggaetón con gran entusiasmo.

La grabación tiene apenas unos segundos de duración y en ella se logra apreciar tanto la voz de Alejandra Guzmán como la de la hija de Luis Miguel animando a la conductora de Mujer casos de la vida real.

La joven modelo suele compartir con sus seguidores fotografías e historias de su vida diaria, así que en esta ocasión recordó el divertido momento con su abuela “Como extraño esto”, escribió en su historia, ya que probablemente la pandemia por COVID-19 ha limitado espacios de convivencia dentro de esta familia.

Silvia Pinal y Enrique Guzmán son padres de Alejandra Guzmán (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Desde principios de abril la familia conocida como la Dinastía Pinal ha estado envuelta en la polémica por las declaraciones de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, quien señaló a su abuelo Enrique Guzmán como responsable del abuso sexual que sufrió en su infancia.

En medio de este proceso, Michelle Salas compartió unas fotografías con las que pareció mandar un mensaje a la hija de Alejandra Guzmán. Así lo dejó ver en sus redes sociales, donde mostró su afecto hacia la familia Pinal.

Tras haber realizado una encuesta en sus historias de Instagram, Michelle Salas subió unas instantáneas al lado de su madre, Stephanie Salas, de su abuela, Silvia Pinal, e incluso también de Alejandra Guzmán. En estas, se puede observar a la influencer cuando era una niña y se encontraba en los brazos de su madre, esto tras recibir una comentario por parte de alguno de sus seguidores: “tu mamá de joven es bellísima”.

Michelle Salas y Silvia Pinal llevan una buena relación (Foto: Instagram)

Ahora que todo lo relacionado con Luis Miguel es parte de la conversación casual del público latinoamericano gracias a la recién estrenada segunda temporada de la bioserie del cantante en Netflix, una reveladora entrevista con Michelle Salas ha causado expectación entre la audiencia.

Y es que la hija mayor del “Sol” contó qué significa para ella ser el centro de las miradas por ser hija de uno de los cantantes internacionales más importantes de la actualidad, situación con la que ha lidiado desde su infancia, cuando aun sin obtener el reconocimiento de su famoso padre, el público y la prensa del corazón ya hacían eco de su relación con él, además de ser parte de una de las familias más famosas del entretenimiento mexicano.

Ahora la también hija primogénita de Stephanie Salas contó detalles de su vida profesional y aseguró que desligarse del nombre de Luis Miguel y de la famosa dinastía Pinal es algo impensable para ella, pues desde su nacimiento fue inmediatamente famosa:

“Es inevitable negar la cruz de tu parroquia. No vivo en la lucha por quitarme ese nombre. Al final es mi familia, mi sangre y estoy orgullosa de venir de donde vengo”

Stephanie Salas, Luis Miguel y Michelle Salas (Foto: @@stephaniesalasoficial / @michellesalasb / @lmxlm / Instagram)

La relación de Luis Miguel y Michelle Salas fue representada de la siguiente manera en la bioserie, el cantante interpretado por Diego Boneta lleva a su hija al aeropuerto — pues al ser rechazada para vivir con él en México, tiene que mudarse a Miami con su madre— el artista intenta convencerla de quedarse en el país y, finalmente, compartir un hogar con él para construir una vida juntos como padre e hija.

Entonces, Michelle, interpretada por Macarena Achaga, le reclama: “¿Por qué no me viste por 11 años? Me la pasé pensando que era culpa mía... cuando te abandonan es por algo”. En un primer instante, Luis Miguel le explica que aquellos años fueron “tiempos difíciles y complicados”.

No obstante, al no obtener una respuesta satisfactoria, Michelle insiste y entonces Micky le hace una fuerte revelación: “Quería cuidarte, quería protegerte de mí. Te juro que me gustaría saber por qué daño tanto a la gente que me quiere”. Con esa confesión, Luis Miguel quizá le revela al mundo la razón detrás de su alejamiento de todo y de todos, en un intento por proteger a sus seres más cercanos.

SEGUIR LEYENDO: