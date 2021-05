“La verdad triunfa”: Frida Sofía respondió a las acusaciones de Enrique Guzmán

Frida Sofía volvió a hablar con los medios sobre su abuelo y se defendió de sus palabras (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

Después de que Enrique Guzmán ratificara su demanda en contra de su nieta Frida Sofía y el periodista Gustavo Adolfo Infante, la modelo salió en su defensa, aclarando que se siente tranquila a pesar de lo que está sucediendo en su contra.

Ayer, el padre de Alejandra Guzmán aseguró que ni el ni su hija quieren saber más sobre Frida Sofía después de la denuncia que hizo, la cual dijo se debió a que él no aceptó cantar con ella.

Ante las cámaras de Suelta la Sopa, la modelo dijo que no podía dar detalles de su caso en contra de su abuelo, pero se mostró feliz de estar alcanzando sus objetivos profesionales como empresaria, además de sentirse liberada después de revelar que su abuelo la agredió sexualmente cuando era niña.

Según palabras de Enrique Guzmán, tampoco Alejandra quiere saber de su primogénita (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

Contrario a la situación que atraviesa el cantante, según el cual tiene que salir con personas armadas que lo escoltan por las amenazas que ha recibido, Frida sale a caminar con su mascota, hace deporte y acude frecuentemente a las oficinas postales, desde donde hace los envíos de su marca de pupilentes, los que tuvieron un muy buen recibimiento de sus seguidores, según sus palabras.

Sobre las palabras del intérprete de Payasito, la modelo dijo que “las acciones hablan por sí mismas. [...] Estoy muy en paz, estoy muy feliz con lo que he logrado”. Agregó que ella no ha iniciado ningún proceso formalmente debido a que quiere tener las pruebas suficientes antes de tener que enfrentar cualquier acusación.

“Soy una persona 100 por ciento concreta. Yo no voy a presentar algo hasta que esté. No te puedo ni expresar lo bien que me siento, lo liberada, lo en paz que estoy. [...] Como siempre digo: la caca flota y la verdad triunfa”, declaró Frida.

Frida Sofía se mostró tranquila y dijo sentirse liberada y feliz (Foto: Captura de pantalla)

Informó que está trabajando junto a sus abogados para reunir testigos que fortalezcan su declaración sobre los abusos que cometió Guzmán en contra de ella y prefirió no hablar sobre la demanda que él interpuso hacia ella por violencia familiar.

Enrique Guzmán, en una entrevista en Hoy con Aurora Valle, manifestó haber sido víctima de su nieta desde finales de 2019, cuando él la llamó por teléfono. Según relató, su llamada fue para que sus nietos pudieran volver a hablar porque se habían distanciado, pero Frida Sofía no recibió de buena forma el mensaje y le dijo: “Voy a destruir a Alejandra Guzmán y a ti también”.

Debido a las supuestas palabras de su nieta, incluso la intérprete de Hacer el amor con otro está apoyando incondicionalmente a su padre, pero no se involucrará en su demanda.

Enrique Guzmán también ratificó esta mañana la demanda en contra de Gustavo Adolfo Infante (Fotos: Captura Ventaneando / YouTube Gustavo Adolfo Infante)

El cantante también habló de su querella por discriminación en contra del periodista de medios que le realizó a Frida Sofía la entrevista en que ella reveló los abusos, Gustavo Adolfo Infante, quien lo contrademandó por falsedad de declaraciones.

“La libertad de expresión se desase en el momento que él usa eso como arma para dañar más a un ser humano, que en este caso sería yo, porque lo que está despedazando, de alguna manera, es a mi carrera de muchos años”, dijo Guzmán.

El periodista aseguró que él no tenía por qué limitar las declaraciones que la modelo hizo y tampoco está en su deber profesional pedirle permiso al cantante sobre qué contenido debe publicarse o no, pues eso es caer en una violación a la libertad de expresión y de prensa.

