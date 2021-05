“Vive y deja vivir”: Christian Estrada se desmarcó del escándalo que protagonizó con Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Frida Sofía aseguró que se distanció de su mamá, Ale Guzmán, por la cercanía de ella con Christian Estrada, su ex novio (Instagram: ifridag/estradac11/laguzmanmx)

A casi tres años del surgimiento del sonado triángulo amoroso que supuestamente protagonizaron Alejandra Guzmán, Frida Sofía y Christian Estrada, la polémica fue revivida y el integrante de Guerreros 2020 lanzó dos mensajes contundentes sobre el escándalo que lo persigue a pesar de su sólida relación con María Fernanda Quiroz.

El deportista y empresario mostró el lado más transparente de su personalidad en el último episodio de YouTube de Pinky Promise, donde no sólo habló de los trabajos profesionales que preceden a las controversias, sino que también se desmarcó por completo del intenso conflicto que envuelve a la familia Guzmán Pinal.

Acompañado por Ferka, como también se conoce a su novia, Christian Estrada respondió a todos los cuestionamientos de Karla Díaz y su audiencia más fiel, quienes no dudaron en recordar el escándalo con el que se dio a conocer en México: el triángulo amoroso que destapó Frida Sofía entre su entonces novio y mamá.

“Claro que no. Yo y la señora Guzmán no tuvimos nada que ver. En su tiempo (la relación) fue de yerno y suegra, pero hasta ahí no más y se los vuelvo a repetir, no hubo nada entre nosotros”, dijo el empresario que incursionó en la farándula mexicana de la mano de la productora Magda Rodríguez.

Christian Estrada contó cómo fue su relación con Alejandra Guzmán y Frida Sofía

La integrante de JNS insistió en el cuestionamiento, pero el novio de María Fernanda Quiroz insistió: “Ni ojitos ni nada. Muy respetuosa la señora y la sigo respetando porque para serte sincero, crecí escuchando su música, la señora podría ser mamá y cuando salió el chisme sí me afectó porque la gente no sabe lo que pasamos, lo que vivimos, todo lo que pasamos cuando éramos familia, así que sí me da pena ajena que la gente diga esto de la señora”.

Aprovechó para enviar un mensaje a la misma Alejandra y a las personas que creen todos los comentarios en contra de la cantante. “Yo la respeto y la sigo respetando y creeme que no tengo nada malo que decir de ella porque conmigo se portó a toda madre. Señora Guzmán y fuerte abrazo y la sigo respetando y no sigan creyendo los chismes”, concluyó sobre este tema.

El tono cambió al referirse a su ex pareja, Frida Sofía, ya que si bien buscó alejarse una vez más de la polémica, se le escapó un comentario inicisivo y es que hay que recordar que la nieta de Silvia Pinal se lanzó contra él y la madre de su hijo al inicio de su relación, lo que los llevó a enfrentar diversos problemas como pareja.

“¿Qué opinas de las declaraciones de Frida Sofía sobre tu relación con Fer?”, le preguntaron a Estrada, quien respondió: “No tengo nada qué opinar, eso fue hace tres años, ya lo pasado pisado... no tengo nada que decir nada malo de Frida Sofía... pero ojalá que hagas las pases con tu mamá... las veces que estuve con ustedes tu mamá nunca te faltó al respeto frente de mí, es lo único que voy a decir porque yo nunca lo vi”.

“Vive y deja vivir, porque yo soy muy feliz. Ferka es mi todo y si te pica, ráscate”, añadió.

María Fernanda Quiroz y Christian Estrada se conocieron al inicio de la primera temporada de Guerreros 2020 producida por la fallecida Magda Rodriguez y transmitido por Canal 5 de Televisa.

Los famosos comenzaron un romance, pero todo se les complicó cuando Frida Sofía comenzó a atacar a la actriz e intensificó sus agresiones hacia su ex por haber provocado, según ella, la pelea con su madre.

La pareja se enfrentó a una ruptura por esta polémica, pero lograron arreglar su situación después de conversar en uno de los episodios del reality deportivo y hasta hoy continúan juntos y a punto de convertirse en padres.

A pesar de su trabajo dentro de este show, Estrada siempre lo cuestionan por la polémica que vivió cuando Frida Sofía lo acusó de haberse involucrado con Alejandra Guzmán, razón por la que decidió abordar al bebé que esperaban juntos.

