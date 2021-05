Alejandra Guzmán desmintió haber sacado a Frida Sofía de su testamento

Madre e hija han protagonizado un escandaloso suceso los últimos meses (Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag)

La polémica parece ser una sombra que no se deja de posar sobre la dinastía Pinal, familia que para no perder la costumbre continúa en una guerra de declaraciones que parece no tener un final. Y es que luego de que Frida Sofía acusara a su abuelo Enrique Guzmán por presuntamente haber abusado de ella en su infancia, la relación se ha tensado más entre los Guzmán Pinal.

Y es que recientemente Pablo Moctezuma, padre de Frida, aseguró que Alejandra Guzmán había sacado de su testamento a la instructora de fitness, situación que fue negada por el equipo de promoción de la “reina del rock”, pues en un comunicado externó que la información difundida recientemente es falsa.

A través de un documento que se difundió en las redes sociales y los medios de información, la oficina de prensa de la también hija de Silvia Pinal señaló que la información que ha circulado recientemente no es verdadera, pero llama la atención que el mismo Enrique Guzmán contó a Ventaneando que Alejandra había sacado a Frida de su testamento.

Alejandra Guzmán acudió recientemente a Venga la alegría a promocionar su nueva música (Cortesía: VLA)

Esto, según el veterano rocanrolero, se debió a que en meses pasados Frida presuntamente golpeó violentamente a su madre estrellándole la cabeza en la banqueta, hecho que habría sido “la gota que derramó el vaso”, por la que la intérprete de Verano peligroso habría tomado la decisión de eliminar el nombre de su hija del documento oficial de futura repartición de bienes.

La oficina de publirrelacionistas de Alejandra destacó que la última vez que ella se refirió a las polémicas de su familia fue hace unas semanas en su entrevista con Adela Micha, donde refrendó su apoyo a su padre y negó la validez de la versión de abuso de su propia hija, quien al paso de los días se ha mantenido firme en sus acusaciones.

“Rockeros, nos gustaría dejar absolutamente claro que casi todo lo que han leído e internet sobre Alejandra estas últimas semanas tiene poca o ninguna verdad. De hecho, desde su entrevista con Adela Micha, Alejandra no ha hecho ningún comentario ni ha tomado acciones de ningún tipo sobre asuntos familiares. Todo lo que se está publicado desde entonces es puro invento, y en la mayoría no tiene ni remota relación con la verdad”, se lee en el comunicado.

Enrique Guzmán continuó en su defensa y aseguró otra vez que Frida miente (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

La hermana de Sylvia Pasquel pidió a través de su oficina de prensa a su público que se concentre en apoyar su carrera musical, y en su próximo concierto que será transmitido vía streaming, y deje de lado los escándalos y mentiras que rodean a su famosa familia.

“Una vez más, no hagan caso a todas las tonterías que dice la gente. Alejandra se encuentra en el estudio grabando su próximo álbum tras el éxito de Lado oscuro, y Primera y última vez. Ella está además trabajando duro, preparándose para su concierto virtual del 3 de julio desde el Auditorio nacional, que tendrá sorpresas y está preparando su extensa próxima gira”, se lee en el documento.

Pablo Moctezuma declaró recientemente que Alejandra Guzmán sacó de su testamento a su única hija (Foto: IG@beatrizpasquel/Cuartoscuro)

Algunas horas después de difundirse este comunicado, Alejandra compartió en su cuenta de Instagram un mensaje críptico para promocionar su nuevo sencillo. Dicho texto fue interpretado por algunos usuarios y medios de comunicación que aseguraron iba con dedicatoria velada para su hija unigénita y una indirecta para el escándalo que enfrenta.

“¡El que nos la hace nos la paga, rockeros! Vayan a escuchar Primera y última vez, e su plataforma digital favorita”,

Así lo señaló la intérprete de Hacer el amor con otro, quien fue cuestionada por algunos de sus fans respecto a si el pie de foto de su último post correspondía a un mensaje para su famosa hija.

SEGUIR LEYENDO: