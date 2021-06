Así fue la lesión que sufrió Steph Gómez en Exatlón

Video: YouTube-Exatlón México

La tarde de ayer 1 de junio se difundió un comunicado en redes sociales donde se notificaba del lamentable fallecimiento de Steph Gómez. La atleta estuvo internada casi una semana en el Hospital Puebla por COVID-19, desafortunadamente el estado de sus pulmones la agotó, por lo que tuvo que ser intubada para evitar un paro respiratorio.

Gómez destacó en la pantalla chica por su participación en Exatlón México, en el cual estuvo en dos ocasiones; la primera vez que lo hizo fue en la tercera temporada del reality, donde fue obligada a abandonar el programa debido a que en una valoración médica reveló que Steph tenía una infección en las vías respiratorias, por lo que tendría que descansar y dedicar tiempo a su recuperación.

La atleta relató su estado de salud en cámaras: “me regañaron varias veces por no decir cómo estaba para que me dejaran jugar, físicamente no me siento débil, pero sí me cuesta mucho trabajo respirar, llevo con una tos más de 50 días [...] yo sabía que he competido antes con malestares y sabía que si podía darlo, iba a darlo”.

Steph Gómez fue la 16a eliminada en la tercer temporada de Exatlón México (foto: captura de pantalla Youtube/Exatlón Mexico)

Después de retirarse de la competencia, Steph regresó al programa en la siguiente temporada, con un nuevo formato y con participantes que habían ingresado en otras ediciones, para enfrentarse en circuitos más demandantes. En esta cuarta entrega no se dividieron los equipos en Famosos y Contendientes, sino en Titanes (rojos) y Héroes (azules) pues para este año, los atletas más destacados regresaron en busca de la victoria.

En el décimo episodio de la cuarta temporada, Steph estaba participando en el Duelo de los Enigmas contra Gloria del equipo rojo.

El reto se realizó en un circuito mixto donde las competidoras subieron una rampa para después atravesar por un camino de lodo y descender por otra inclinación para continuar su camino arrastrándose pecho tierra para superar el obstáculo.

En el momento que Steph bajó de la plataforma, se pudo apreciar que presentó un malestar a la altura de su tibia, pero ella no le dio la suficiente importancia, así que intentó continuar el recorrido, al tratar de moverse bajo la red regresó a la zona de la caída, pues resintió el dolor en la parte baja de la pierna. Los Héroes preguntaron si se encontraba bien, ella respondió con un gesto de negación, preocupando a su equipo, estos decidieron llamar rápidamente al cuerpo médico para que supervisa a los competidores.

Al siguiente día, Steph regresó del hospital después su valoración médica, la atleta fue auxiliada para llegar al escenario, pues se encontraba en silla de ruedas y con una bota ortopédica en su pierna izquierda, ya que sufrió una fractura en la tibia, y no pudo seguir en la competencia.

Sus amigos del equipo azul y rojo se acercaron para despedirse, llenando a su compañera de abrazos y de motivación.

El apodo de Steph en el reality era "La antorcha humana" (Foto: captura de pantalla Youtube/Exatlón México)

“Creo en este equipo, me bastó un momento para darme cuenta que estaba a lado de personas increíbles, cada uno con sus peculiaridades, y también que estamos frente a un gran equipo rival. [...] yo sigo siendo una competidora activa en mi deporte y esto me preocupa bastante y sé que estoy en buenas manos y seguiré avanzando, aunque sea muy lento por ahora”, comentó la atleta.

“Pero vas a avanzar, y pronto vas a estar muy bien, ¿Sabes por qué? Porque eres más fuerte que todos nosotros, te lo dije la última vez y te lo vuelvo a decir ahora, eres tan fuerte que a lo mejor, solo por eso te está pasando a ti... no sé, yo tampoco encuentro razones para entender esto”, añadió Rosique.

