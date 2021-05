La Hora Pico: cómo se perdonaron Consuelo Duval y Lorena de la Garza

Lorena de la Garza y Consuelo Duval en sus papeles de "Nacasia" y "Nacaranda" (Instagram)

Ambas actrices tuvieron algunos conflictos en medios hacia el año 2015, no obstante, en la noche de este 29 de mayo tanto Consuelo Duval como Lorena de la Garza compartieron mensajes cordiales respecto a su amistad en Instagram.

El amistoso encuentro tuvo lugar en un musical titulado Ghost, la sombra del amor, en donde actúan Agustín Argüello, Daiana Liparoti, Alex Brizuela, Santiago Ulloa, Pepe Navarrete y Arturo Echeverría.

Esta obra teatral está inspirada en la película de 1990 que lleva el mismo título, es dirigida por Silvia Montesinos y Jaime Matarredona, la pieza se presenta en el Teatro San Rafael.

En la presentación de este sábado, la actriz Consuelo Duval acudió como madrina de lujo por las casi 100 representaciones, como Lorena de la Garza también forma parte del elenco, ambas tuvieron oportunidad de sincerarse sobre sus conflictos.

Esta fue una de las historias que replicó Lorena de la Garza (Foto: Instagram)

En una de sus historias temporales de Instagram, Consuelo Duval publicó una foto del escenario cuando los talentos agradecían al público y escribió “¡Estás increíble mamatita! A todo el elenco de esta maravillosa producción, mi respeto y admiración”.

La comediante también incluyó algunos GIFs en movimiento de felicitación y el tema musical de la película Ghost (1990), el cuál se titula Melodía desenfrenada, (Unchained melody) y es interpretada por Righteous Brothers.

Posteriormente Lorena de la Garza replicó dicha historia en su perfil y le contestó “Gracias por tu apoyo y cariño, hermosa”, dejando ver que ya pudieron limar las asperezas del pasado.

“Nuestra pelea fue por mis pendejad*s pero bueno ella tiene el corazón tan grande que me perdonó”, detalló Duval al recordar sus diferencias con De la Garza, ambas comediantes son reconocidas por interpretar a Nacasia y Nacaranda, personajes de La Hora Pico, un programa cómico que se transmitía a principios de los 2000 en El Canal de las Estrellas.

En mayo de 2015 tuvieron un intercambio de declaraciones en medios de comunicación (IG: lorenadelagarzaoficial)

“Me perdonó, como perdonan las hermanas, como perdonan las amigas y yo la amo, la admiro, y es mi ‘Nacasia’.”, mencionó Duval, quien interpretaba a Nacaranda.

“Yo ya ni me acuerdo que pasó, de lo único que me acuerdo es que es una amiga como pocas, que están ahí las 24 horas y los 7 días de la semana para ti, que siempre ha tenido palabras de amor para mí, en nuestro caso quien la cag* fui yo, como siempre, ‘¡yo no pedí nacer amigos!”, detalló Duval respecto a su relación de amistad con Lorena.

El conflicto entre ambas

Las populares Nacaranda y Nacasia dieron de qué hablar cuando Consuelo salió de Televisa y dijo que en la empresa hubo gente que habló mal de ella e incluso reveló que Lorena de la Garza la llamó para disculparse por lo que había dicho de ella, no obstante esta actriz rechazó la versión:

Consuelo Duval expresó que Lorena de la Garza es como una hermana para ella (Foto: Instagram de Consuelo Duval)

“Creo que Televisa no es una empresa que tenga errores. Hay errores con los actores que se sienten divos y pierden el piso. Yo siempre jugué en su equipo, estuve de su lado, fui su amiga. Me jacto de ser una buena compañera de trabajo y con ella en específico me jacto de la muy buena relación que tuve con ella”, detalló Lorena en una entrevista para Ventaneando en mayo de 2015.

Días después Consuelo detuvo la guerra de declaraciones con Lorena y se disculpó. “No era mi intención lastimar a nadie. Se malinterpretó todo, yo cometí un error y me disculpo”, dijo Consuelo al programa radiofónico Todo para la Mujer.

Según Consuelo, admitió que nunca debió revelar nombres y detalló que a Lorena le llegó una versión distorsionada de lo que ella dijo y por eso “se me fue a la yugular”.

