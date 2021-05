La foto de Consuelo Duval a los 14 años en un programa de Televisa

Consuelo Duval a los 14 años en XE-TU (video: Youtube / Consuelo Duval)

El 18 de mayo el programa Cuéntamelo Ya! revivió un momento de la adolescencia de esta actriz de comedia y doblaje, pues mostró un video en el que Consuelo Duval está interpretando el tema Vive de José María Napoleón.

De acuerdo con la información de los presentadores y del propio canal de YouTube de la artista, ella tenía 14 años en ese momento, dicha interpretación ocurrió en 1984 durante un programa de entretenimiento llamado XE-TU.

Esta no fue la primera vez que el video presentado en el programa de Las Estrellas trajo nostalgia a los seguidores de Consuelo Duval, pues a mediados de marzo la propia actriz lo subió a la red social Tik Tok y rápidamente se hizo viral.

El video de Consuelo Duval ya se había hecho viral (Foto: captura de pantalla/TikTok @consuelo_duval)

Actualmente el video tiene 1.5 millones de “Me gusta” dentro de esta red social de videos cortos, algunos de los comentarios que recibió su publicación fueron “quien diría que esa pequeña chica nos diera tantos momentos felices con nuestras familias” y “quién diría que era tan tierna”.

La sección en la que Consuelo Duval se presentó se llamaba Canta Canta, en esa emisión ella interpretó un fragmento y posteriormente se retiró del micrófono principal para dar paso a otras niñas.

Este programa fue creado por Reynaldo López y la producción estuvo a cargo de Carla Estrada. Algunos de los artistas que llegaron a conducirlo fueron Erika Buenfil, Victoria Ruffo, Jorge Alberto Aguilera, Gaby Rivero y Roxana de Antuñano.

Consuelo Duval y su amor por Eugenio Derbez (Foto: captura de pantalla)

Años después, hacia 1998, esta actriz comenzó su carrera como comediante en el programa Derbez en cuando, en el cual participaba Eugenio Derbez. Posteriormente se uniría a La Hora Pico con su personaje de Nacaranda y luego a La familia P. Luche dándole vida a Federica Dávalos.

Como una broma, Consuelo Duval relacionó una de sus estrafalarias vestimentas con el atuendo de una cantante, pues subió a su cuenta oficial de Instagram una publicación en la que comparó una de las fotografías de Dua Lipa con la imagen del personaje Nacaranda.

Ella acompañó la fotografía con un mensaje en el que incluyó el viral incidente que vivió la intérprete de Don’t start now, ya que fue empujada por una de sus fans en la Ciudad de México. Su texto lo escribió utilizando la jerga con la que habla su personaje Nacaranda y le pidió disculpas por el comportamiento de “su prima”.

Comparación entre la ropa de Dua Lipa y Nacaranda, personaje de Consuelo Duval (Foto: captura de pantalla de Instagram @Consueloduval)

“¿Supistes que vino a México!? ¡Es de que vino a nacotitlán a pedirme tics para su nueva gira por los continentes! Pasa de que cuando se iba a subir a su coche a una prima mía de la coloña le ‘afloró la naquez y la emoción’ y que la empuja ton’s ya no pudimos vernos...discúlpame manta @dualipa ahí luego te marco pa’ darte mas fachon tics Atte La nakranda”, expresó en la publicación.

Recientemente esta comediante contó un momento difícil en su vida pues se sinceró en el programa tipo talk show Netas Divinas, Consuelo Duval narró la manera en que desarrolló dependencia del alcohol, explicó que ocurrió cuando se enteró de que su padre estaba enfermo de cáncer y posteriormente su hermana también.

“No sé en que momento el alcohol fue mi compañerito de banca. Me enteré del cáncer de mi papá y luego de mi hermana y dije: ‘esto yo no lo vivo sobria, ni de a put*zos lo vivo sobria’. Me enganché muy c*brón con el alcohol”, explicó durante el programa de Unicable el pasado 24 de marzo.

Consuelo Duval se sinceró sobre una adicción (Foto: Instagram @consueloduval)

La conductora y presentadora de televisión compartió también haber estado tan fuera de sí que llegó el momento en que sentía que no era ella si no traía dos o tres copas de tequila encima, afortunadamente pudo salir de esta adicción hace dos años.

Consuelo Duval, quien dio vida a Federica Dávalos P. Luche entre el 2002 y 2012, contó que un día mientras estaba bajo los efectos del alcohol perdió el control y lanzó su ropa por la ventana con la idea de que le estaba regalando sus prendas a la gente que iba pasando y al recogerlas, las personas estarían muy agradecidas.

