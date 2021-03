“El alcohol fue mi compañerito de banca”: cómo fue la adicción de Consuelo Duval

Consuelo Duval es actriz, conductora, actriz de doblaje y comediante mexicana de televisión (Foto: Instagram @consueloduval)

Fue durante el programa de tipo talk show Netas Divinas que Consuelo Duval se sinceró y contó la manera en que desarrolló dependencia del alcohol, explicó que ocurrió cuando se enteró de que su padre estaba enfermo de cáncer y posteriormente su hermana también, también compartió detalles sobre cómo salió de ese padecimiento.

“No sé en que momento el alcohol fue mi compañerito de banca. Me enteré del cáncer de mi papá y luego de mi hermana y dije: ‘esto yo no lo vivo sobria, ni de a put*zos lo vivo sobria’. Me enganché muy c*brón con el alcohol”, explicó durante el programa que se transmite por Unicable.

La conductora y presentadora de televisión compartió también haber estado tan fuera de sí que llegó el momento en que sentía que no era ella si no traía dos o tres copas de tequila encima, afortunadamente pudo salir de esta adicción hace dos años.

La protagonista del programa humorístico La Familia P. Luche, también expresó que “Es la sensación más espantosa que puedes tener” pues contó que el momento en que más lamentaba tomar tanto era cuando despertaba después de una noche “de fiesta” y se preguntaba qué había hecho, a quién había besado o simplemente por qué había bebido tanto.

Consuelo Duval y su amor por Eugenio Derbez (Foto: Instagram de @consueloduval)

La actriz reconoció que se enganchó más allá de lo normal pues el tequila la “anestesiaba” y sólo al beber dos o tres copas de tequila es que se ponía sociable y “se soltaba”, horas después descubría para sí misma que había bebido de más.

Consuelo Duval, quien dio vida a Federica Dávalos P. Luche entre el 2002 y 2012, contó que un día mientras estaba bajo los efectos del alcohol perdió el control y lanzó su ropa por la ventana con la idea de que le estaba regalando sus prendas a la gente que iba pasando y al recogerlas, las personas estarían muy agradecidas.

También explicó que sus hermanos en varias ocasiones le señalaron que tenía un problema de alcoholismo, algo que la ponía violenta y ella se negaba a aceptarlo pues sentía que no tenía porque demostrarle a nadie que no era una alcohólica.

A principios de este mes, Consuelo Duval pidió no juzgar a “Pepillo” Origel por vacunarse contra COVID-19 en Estados Unidos (Foto: Instagram @consueloduval)

“¿Qué hice, a qué hora aventé por mi ventana toda la ropa del clóset?”, se preguntaba Consuelo Duval en las mañanas, sentía mucho arrepentimiento hasta que tuvo su punto de quiebre, pues reconoció que debía dejar de comprar botellas “Un día me dormí y le dije a diosito: no permitas que esto vuelva a pasar”, contó durante Netas Divinas.

Explicó que efectivamente algo había pasado después de esa petición porque actualmente el alcohol “ya no le entra”, contó que sí le tiene cierta aversión porque simplemente ya no lo consume desde 2019, lamentó que mientras toda su vida tenía problemas, ella hubiera estado sobre llevándolos “de fiesta”.

“La pandemia no me pegó como me pegó la muerte de mi papá, sentir en riesgo la vida de mi papá y mi hermana fue como perder pilares, por lo que me agarré de la botella”. Sin embargo, la actriz reconoció que esa no era su esencia, explicó que “no quiere volver a ser esa Consuelo borracha”, pero que está en proceso de comenzar a perdonarla.

Juan Jose Origel mientras recibía la inmunización para la COVID-19 en Miami, Estados Unidos. (Foto: Instagram/juanjoseorigel)

“Cada quien buscará y rascará la posibilidad. Nosotros no sabemos si él es un paciente de alto riesgo y por eso buscó su salud. No soy amiga de Pepillo, pero tampoco me le iría a la yugular porque está buscando la forma de que se quite el miedo de este bicho horroroso. Me dolió, me duele mucho cuando veo tanto odio y mala onda en redes, no me gusta”, declaró la actriz sobre la polémica que desató Pepillo Origel.

En septiembre de 2020 Consuelo Duval dio positivo a coronavirus, a principios de Marzo mencionó que aún tenía algunas secuelas y aseguró que en caso de tener la oportunidad, buscaría viajar a Estados Unidos para vacunarse.

