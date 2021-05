Vicente Fernández Jr.: aseguraron que el intérprete está internado por su adicción a las apuestas

Aseguraron que Vicente Fernández Jr. está internado debido a problemas de adicción con los juegos de azar (Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

Desde el 12 de abril, Vicente Fernández Jr. se ha mantenido alejado de las redes sociales, lo que ha generado especulación y rumores acerca de su paradero. En un inicio, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain aseguraron que el hijo del Charro de Huentitán se encontraba presuntamente internado en un centro de rehabilitación.

Así se dio a conocer en la emisión del 6 de mayo de Chisme No Like, en donde los presentadores dijeron que el artista llevaría 22 días en dichas condiciones. Un día después de estas declaraciones, Mariana González, pareja del intérprete, negó que se encontrara internado.

“Todo está bien. Son especulaciones. No inventen, nada que ver”, dijo la conocida como “Kim Kardashian mexicana” a través de su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, a unas semanas de estas declaraciones, el rumor acerca de que Vicente Fernández Jr. ha vuelto a cobrar fuerza.

Esto debido a que el periodista Marco Antonio Silva aseguró en su canal de YouTube que el miembro de la dinastía Fernández se encuentra internado debido a un problema de ludopatía, lo que se define como una adicción patológica a los juegos de azar: “Dicen muchas personas que sí está recluido porque es ludópata porque le gusta desperdiciar mucho dinero en los juegos”.

Vicente Fernández Jr. mantiene una relación con la modelo Mariana González, aunque no ha compartido fotografías con ella en las últimas semanas (Foto: Instagram @vicentefdzjr9)

“Algunas personas habían apuntado que era por problemas de drogas y alcohol, pero no tiene ninguno de estos dos problemas. Él más bien está en el rollo del juego”, explicó. El comunicador agregó que estos problemas comenzaron desde que Fernández Jr. mantuvo una relación con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Él vivió en un departamento muy bonito con la periodista Mara Patricia Castañeda… desde ese tiempo decían vecinos que sí le encantaba el juego, hacía fiestas de manera recurrente donde la pasaba con amigos, Mara Patricia, reporteros, durante mucho tiempo se la pasaron muy bien”, detalló.

Hasta el momento, Vicente Fernández Jr. ni ningún miembro de su familia ha confirmado esta versión, aunque Mariana González se ha pronunciado en más de una ocasión sobre la situación que enfrenta su novio: “La única pregunta que yo puedo contestar es que si yo sigo con Vicente. Sí, sí sigo con Vicente, estamos muy bien. Todo está muy bien, Vicente está en perfectas condiciones”, comentó a través de sus redes sociales.

La modelo mexicana aseguró que su pareja sí salió del país pero debido a cuestiones familiares y no por un problema de adicciones como se especuló en un inicio. Esto de acuerdo con el periodista Eliud Arce: “Mariana González, muy amablemente me comentó que se trata de una situación familiar y que no está en México, que se encuentra fuera del país. No sabemos en dónde, si en Houston, si en Estados Unidos. En dónde, no sabemos”.

El pasado 15 de mayo, Mariana Gonzáez subió un video en donde Vicente Fernández Jr. le llevó serenata, aunque se duda sobre si es reciente o no (Foto: marianagp01 / Instagram)

Además de estos comentarios, Mariana compartió el pasado 21 de mayo una fotografía junto a su novio para sus más de 700 mil seguidores. En la instantánea que subió, se observa cómo el artista le manda un beso.

Sin embargo, no se sabe si estas imágenes son recientes debido a que el pasado 15 de mayo “la Kim Kardashian mexicana” compartió dos videos en donde aparece al lado de su novio. En el primero de ellos, se ve al cantante lucir una barba canosa e imagen más informal, pero en el segundo material su aspecto cambió drásticamente ya que portó una camisa blanca, pero sin barba. Debido a estas notables diferencias, se duda sobre la actualidad de los videos.

