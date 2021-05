“Esta industria me destruye”: el devastador mensaje de Eiza González que paralizó las redes

Eiza González en la cinta de Godzilla vs Kong (cortesía: captura del tráiler)

Eiza González ha estado en el ojo público desde 2007, fecha en que se estrenó la telenovela que la lanzaría a la fama “Lola érase una vez”, hasta su paso por Hollywood y películas como “Baby Driver” o “Godzilla vs. King Kong”. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la actriz, o al menos eso fue lo que dejó ver recientemente a través de sus redes sociales.

La celebridad de 31 años señaló recientemente en su Twitter que el trabajar en el medio del espectáculo era algo que le resultaba muy agobiante en ocasiones.

“Honestamente, esta industria me destruye a mí y a mi salud mental tan mal a veces. Como Jesucristo”, dijo Eiza.

Ante esto, sus seguidores no tardaron en reaccionar y le externaron múltiples mensajes de ánimo.

Eiza González presume portada en Instagram (Cortesía: @theamazingmagazine)

“Calma... Todo tiene su tiempo, Eiza... cuanto más grandes sean los obstáculos, mayor será tu conquista. Sé que es fácil decirlo cuando estamos fuera, nos sentimos solos, pero tú no lo estás, llegarás lejos”, exclamó una de sus fans.

Aunque la actriz egresada de Televisa no dio mas detalles sobre su mensaje, cabe recordar que durante toda su trayectoria ha sido duramente criticada por diversas razones, una de las más fuertes han sido por su apariencia.

En este sentido, en abril de 2021 Eiza declaró que estaba orgullosa de su cuerpo, pese a tener celulitis y otras imperfecciones.

“Hace cuatro años, me fui de viaje con mi novio de entonces y me fotografiaron paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba tan avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos.

Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis veintes “, aseguró a la publicación.

Eiza González pasó de las telenovelas a Hollywood (Foto: Seacia Pavao/EFE)

“Este no es un año cualquiera, pero intenta decírselo a Eiza González. Cuando nos pusimos al día con ella en Los Ángeles, a mediados de febrero, estaba filmando un thriller de gran presupuesto, promocionando una comedia oscura, y preparándose para el esperado estreno. del éxito de taquilla Godzilla vs. Kong”, describió SHAPE en su artículo a González.

Sobre su cuerpo dijo que ha llegado un punto donde lo ama junto con su edad. Explicó que no tiene intenciones de juzgarse y hará todo lo posible por seguir manteniéndose saludable.

También, hizo un llamado a sus fans para que aprecien sus su salud en tiempos pandémicos, pues según una reflexión que compartió, el cuerpo hace bastante para mantenernos vivos.

“Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura. Esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero dar a mi cuerpo este mensaje: que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable.

“Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida. Tenemos que estar agradecidos con ellos”, dijo la actriz.

En este artículo se describió como alguien que no tenía ni idea de que sería la invitada en una alfombra roja y que pisar Hollywood le cambiaría la vida por completo. “No mucha gente lo sabe, pero realmente cambió la trayectoria de mi vida profesional”.

