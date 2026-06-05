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¿Quién es Diego MéndezTorres? La promesa mexicana de NASCAR que llevará su trayectoria a la pantalla grande

La producción seguirá durante una temporada completa la vida deportiva y personal del corredor

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La trayectoria de Diego MéndezTorres, uno de los jóvenes pilotos mexicanos con mayor proyección dentro de NASCAR, será llevada a la pantalla a través de Más allá de la meta, un documental que seguirá durante toda una temporada su desarrollo deportivo y los retos que enfrenta fuera de las pistas.

El proyecto buscará retratar el proceso que ha llevado al piloto a abrirse camino en el automovilismo profesional, mostrando aspectos poco visibles para el público, como la preparación, las exigencias personales y los sacrificios que implica competir a alto nivel.

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De una lesión durante la pandemia al automovilismo profesional

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La historia de MéndezTorres comenzó lejos de los circuitos. Durante la pandemia, mientras se recuperaba de una lesión de fémur, encontró en los simuladores y videojuegos de carreras una nueva pasión que terminó convirtiéndose en su proyecto de vida.

Desde entonces, el piloto avanzó rápidamente en el kartismo y posteriormente se incorporó a programas de desarrollo de talento vinculados al automovilismo profesional, hasta llegar a competir en categorías relacionadas con NASCAR.

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Durante la presentación del documental, el mexicano explicó que uno de los principales objetivos de la producción será mostrar todo aquello que ocurre detrás de los resultados deportivos.

“Muchas veces la gente sólo ve el resultado del domingo o la celebración después de una carrera, pero detrás hay muchísimo trabajo que no aparece en las cámaras. Me entusiasma que este documental pueda enseñar todo lo que ocurre antes de llegar a una pista y todo lo que una familia sacrifica para perseguir un sueño”, comentó MéndezTorres.

El piloto también recordó que comenzó más tarde que otros competidores de su generación, situación que lo obligó a redoblar esfuerzos para mantenerse en la pelea por alcanzar sus objetivos.

“Empecé más tarde que muchos pilotos de mi generación, pero eso nunca fue una excusa. Siempre entendí que debía trabajar el doble para alcanzar el nivel que quería. Cada reto se convirtió en una motivación para seguir avanzando”, señaló.

El documental mostrará la vida detrás del casco

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De acuerdo con el director Romel Perillo, la producción buscará alejarse del formato tradicional centrado exclusivamente en las carreras para enfocarse en la parte humana del deportista.

“No queremos hacer únicamente un documental de carreras. Queremos contar la historia de un muchacho que dejó muchas cosas atrás para perseguir una meta enorme. La cámara acompañará tanto las victorias como los momentos difíciles porque ahí es donde realmente se construyen los sueños”, explicó.

Uno de los temas centrales será el proceso de adaptación que ha vivido el piloto tras mudarse a Estados Unidos para continuar con su desarrollo deportivo, una etapa que ha implicado combinar su formación académica con las exigencias de la competencia.

Las grabaciones comenzaron durante abril y actualmente se realizan entre México y California, siguiendo de cerca la actividad del piloto a lo largo de la temporada. El estreno de Más allá de la meta está previsto para 2027.

Al hablar sobre la oportunidad de ver reflejada su historia en una producción audiovisual, MéndezTorres reconoció la responsabilidad que representa el proyecto.

“Es algo que jamás imaginé. Tener detrás a tantas personas creyendo en mí genera una enorme responsabilidad, pero también una motivación increíble. Este documental será una oportunidad para agradecer a quienes han formado parte de este camino y para demostrar que vale la pena luchar por aquello que te apasiona”, concluyó.

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