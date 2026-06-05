Balacera en el norte de Bogotá: un intento de hurto terminó en disparos entre un vigilante y presuntos delincuentes en motocicleta

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos presuntos delincuentes intentan robar a un conductor en un semáforo del barrio San Patricio, en Usaquén - crédito @ContGanadero/X

Un intento de atraco en el norte de Bogotá terminó en un intercambio de disparos entre presuntos delincuentes y un supervisor de seguridad privada en el barrio San Patricio, localidad de Usaquén, en un hecho que quedó registrado en cámaras de seguridad y que ocurrió en medio de la alta incidencia de robos de celulares en la capital.

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se registró el jueves 4 de junio, cuando dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta intentaron robar el celular de un conductor detenido en un semáforo, en el sector de la carrera 15 con calle 105.

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De acuerdo con las autoridades, un supervisor de seguridad privada que pasaba por el lugar reaccionó con su arma de dotación al advertir el asalto, lo que desencadenó un cruce de disparos con los presuntos delincuentes. Los atacantes respondieron al fuego y luego huyeron en motocicleta.

La Policía señaló que no se registraron personas lesionadas y que, hasta el momento, no existe una denuncia formal sobre el caso.

Momento del intento de hurto en el barrio San Patricio, en Usaquén, donde dos presuntos delincuentes en motocicleta abordaron a un conductor detenido en un semáforo - crédito @ContGanadero/X

Testigos consultados por medios como Citytv y LA Fm relataron momentos de pánico entre peatones y comerciantes, quienes escucharon entre siete y ocho disparos durante el enfrentamiento.

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Las cámaras de seguridad captaron la escena, en la que varias personas corrieron a refugiarse en locales cercanos para evitar posibles impactos de bala. Según los testimonios, los asaltantes lograron escapar tras el intercambio de disparos e incluso habrían realizado detonaciones al aire durante la huida.

Hecho en medio de alta cifra de hurtos en Bogotá

El caso ocurre en un contexto de preocupación por la seguridad en la capital. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, en el primer trimestre de 2026 se han registrado 8.629 denuncias por hurto de celulares, lo que equivale a unos 96 casos diarios.

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La institución también indicó que, frente al mismo periodo del año anterior, este delito presenta una reducción del 5% (856 casos menos). Aun así, las autoridades señalan que las principales modalidades siguen siendo el atraco, el cosquilleo y el raponazo, con fuerte presencia de delincuentes que se movilizan en motocicleta.

Ciudadanos corrieron y se resguardaron en locales cercanos tras escuchar los disparos durante el enfrentamiento armado en el norte de Bogotá, en medio del pánico generado en la zona - crédito @ContGanadero/X

Las autoridades continúan analizando los videos de seguridad y recopilando testimonios para establecer la ruta de escape de los responsables. Hasta el momento, no se han reportado capturas relacionadas con el caso.

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El episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la seguridad en el norte de Bogotá, especialmente en zonas de alta circulación vehicular donde se han reportado hechos similares en los últimos meses.

Sin embargo, este no fue el único hecho violento reportado recientemente en la capital. En la localidad de Engativá, un hombre de cerca de 50 años fue asesinado a tiros en la noche del 3 de junio, en el sector de Gran Granada, específicamente en la zona de Villas de Granada.

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El cuerpo de la víctima fue hallado junto a un punto de disposición de basuras, lo que generó conmoción entre los residentes del sector y encendió las alertas de la comunidad.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el ataque ocurrió hacia las 11:00 p. m., cuando varios vecinos escucharon múltiples detonaciones.

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En el sector de Gran Granada, en la localidad de Engativá, el cuerpo de un hombre de cerca de 50 años fue hallado junto a un punto de basura - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron al hombre gravemente herido, pero pese a la rápida reacción de la patrulla, los impactos de bala le causaron la muerte en el sitio.

El caso es materia de investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la inspección técnica del cadáver y adelanta la recolección de pruebas, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad y testimonios de la zona.

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Las autoridades buscan establecer la identidad de la víctima y determinar si el crimen estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas u otra modalidad delictiva.