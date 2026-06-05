Sheila habría pedido una cuota alimentaria a Juanda Caribe tras la separación: la cifra superaría los $10 millones

Polémica en redes por la cuota alimentaria que Sheila exigiría a Juanda Caribe - crédito cortesía Canal RCN - sheilafgandara/ Instagram

La solicitud de una cuota alimentaria por parte de Sheila a Juanda Caribe generó un amplio debate en redes sociales, luego de que se divulgara que la cifra estimada superaría los 10 millones de pesos colombianos.

La expareja del creador de contenido habría definido recientemente el valor que el influencer deberá aportar para la manutención de su hija, tras la separación que se hizo pública durante la última temporada de La casa de los famosos Colombia 2026. La decisión se conoció después de que la relación quedara envuelta en rumores de infidelidad y de que la mujer diera por terminado el vínculo con el barranquillero, en medio de la participación de Juanda Caribe en el reality.

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La noticia cobró especial relevancia cuando se conoció, a través de redes sociales, que presuntamente Sheila ya habría definido cuál sería el valor de la cuota que tendría que pagarle Juanda por la manutención de su hija, ahora que están separados. Diversos usuarios debatieron el monto que, según estos reportes, ascendería a 14 millones de pesos.

Sheila habría solicitado una cuota alimentaria superior a los 10 millones de pesos, cifra que originó un amplio debate en redes sociales sobre la manutención de su hija con Juanda Caribe - crédito @sheilafgandara/Instagram

El contexto legal en Colombia establece que los padres que no conviven con sus hijos tienen la obligación de aportar una cuota alimentaria, cuyo valor debe ser acordado entre las partes para garantizar el bienestar de los menores.

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El valor que deben dar se debe definir entre los padres del menor, con el fin de obtener un valor prudente mediante el cual puedan sustentar los gastos. Para algunos, la cifra propuesta resulta elevada, mientras otros la consideran adecuada para cubrir las necesidades de una niña pequeña.

Al regresar a Barranquilla tras su salida del reality, Juanda Caribe fue visto con su familia y su hija, aunque sin la presencia de Sheila, quien, según versiones compartidas por usuarios en línea, ya habría decidido mudarse con la menor para “empezar de cero”. La separación y el acuerdo económico ocupan la atención del público, especialmente por tratarse de una figura mediática cuya vida privada ha estado expuesta en televisión y redes sociales.

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Usuarios debatieron en redes sociales el monto que, según versiones, alcanzaría los 14 millones de pesos, tras la decisión de Sheila sobre la manutención de su hija - crédito cortesía RCN

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras salir de ‘La casa de los famosos’

El regreso de Juanda Caribe a la vida cotidiana tras su participación en el programa de convivencia estuvo marcado por un momento ampliamente esperado tanto por él como por sus seguidores: el reencuentro con su hija Victoria. Después de 147 días alejado de su entorno familiar debido a su participación en el reality, el creador de contenido compartió a través de sus redes sociales imágenes y videos que reflejan la emoción de volver a estar junto a la pequeña.

En las publicaciones, Juanda Caribe aparece abrazando y jugando con Victoria durante un paseo por Barranquilla. El mensaje publicado por el artista, “147 días después nos volvimos a encontrar. Te amo hija de mi corazón. Qué recarga más grande”, evidenció el impacto emocional del reencuentro y la importancia que tiene para él esa relación.

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El creador de contenido compartió imágenes del reencuentro con Victoria, mostrando sonrisas, juegos y paseos por Barranquilla - crédito @juandacaribeshow/ Instagram

Las imágenes rápidamente generaron una ola de reacciones entre los seguidores del humorista, quienes celebraron la escena y resaltaron la conexión entre padre e hija, considerándola un momento de alivio y felicidad tras semanas de distancia.

Durante su estancia en el reality, la vida privada de Juanda Caribe fue objeto de atención pública y especulación. Los rumores sobre su relación con Sheila Gándara, madre de Victoria, y la supuesta cercanía con otra participante del programa, Mariana Zapata, mantuvieron el tema en la conversación digital. La separación de la pareja se confirmó cuando Sheila anunció públicamente el fin de su vínculo, lo que incrementó el interés sobre la dinámica familiar y el futuro de la hija de ambos.

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La ausencia de Sheila Gándara en el emotivo reencuentro entre Juanda Caribe y su hija también fue notada por seguidores en redes sociales, quienes comentaron la falta de la madre en los registros compartidos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado detalles sobre si ella estuvo presente, lo que alimentó nuevas especulaciones acerca de la relación actual entre ambos.

Juanda Caribe vuelve a abrazar a su hija luego del 'reality' y las redes sociales se conmovieron - crédito @juandacaribeshow/ Instagram

Desde su salida del programa, Juanda Caribe ha manifestado públicamente su intención de priorizar el vínculo con su hija y de reconstruir su vida familiar.

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