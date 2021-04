“Seguí rechazando el maquillaje”: por qué Eiza González apareció al natural en película de Netflix

Recientemente, la mexicana participó en el rodaje del filme I care a lot (Descuida yo te cuido) (Foto: Seacia Pavao/EFE)

Eiza González ha contado con una larga trayectoria actoral, sin embargo, desde hace algunos años su carrera dio un vuelco al convertirse en actriz de películas internacionales. Recientemente, la mexicana participó en el rodaje del filme I care a lot (Descuida yo te cuido) -la cual se encuentra disponible en Netflix- y se negó rotundamente a utilizar maquillaje durante las grabaciones.

De acuerdo con Eiza, una de las razones por las que decidió mostrarse al natural durante este filme, se debió a que sentía que el personaje que estaba interpretando no tendría en su personalidad el hábito de utilizar grandes cantidades de aditamentos en su rostro.

“Nuestro maquillador es increíble y me sentí mal porque seguí rechazando el maquillaje. Y yo estaba como, ‘Simplemente no creo que ella use maquillaje’. Y ella estaba como, ‘Pero eso ...’ Y yo estaba como, ‘Entiendo, pero Fran es una mujer que proviene de un fondo de fianzas. Ella es una mosca en la pared ‘. No quiere que la vean y también se siente muy cómoda en su propia piel “, mencionó la actriz para el medio estadounidense Collider.

La película cuenta cómo Marla y Fran (interpretado por Eiza) son tutoras legales de personas jubiladas con el fin de quedarse con su patrimonio. Cabe señalar que ambas son socias y amantes.

Marla Grayson (Rosamund Pike) establece una empresa rentable y legal de tutela designada por el tribunal, además, roba las propiedades, subasta sus pertenecías y se queda con sus ahorros bajo métodos sospechosos pero legales. Entre sus víctimas está Jennifer Peterson, quien no tiene familia ni herederos, pero en el proceso se dan cuenta que tiene conexiones con un gánster y deberán su nivel de juego para lograr su objetivo.

Para este papel, Eiza señaló que fue un reto y una nueva faceta en su carrera actoral, pues el tipo de personajes que suele encarnar distan un poco de Fran.

Y creo que para mí, especialmente mi experiencia como las cosas que he hecho y las cosas por las que la gente me escoge, existe esta idea predispuesta de que tengo que ser bella o los estereotipos que a la gente le gusta ponerme y eso Fue emocionante que J estuviera dispuesto a tocar y me dijo: ‘Sí, no uses maquillaje’. Era como si esto se sintiera como esta mujer. No soy yo con una agenda. Simplemente se siente como si Fran fuera esa persona.

En este sentido, González ahondó en que esta experiencia le permitió “vivir en la piel de otra persona”, utilizar otro tipo de ropa y a partir de eso transmitir la esencia del personaje que había sido creado.

Cabe recordar que, a finales de febrero, Eiza compartió en Instagram una serie de imágenes del rodaje del largometraje y escribió el siguiente mensaje: “¡I Care a Lot es la película número uno! La tutela es un tema del que no escuchamos mucho y la intención de esta película es mostrar cómo una empresa construida sistemáticamente se aprovecha de personas inocentes o con discapacidad”.

The New York Times indicó que la película “es una travesura astuta y salvaje con raíces en una estafa del mundo real”. Y Vanity Fair destaca la actuación de Rosamund Pike, de quien indica se encuentra en su mejor momento.

