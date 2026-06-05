Valentino Lázaro lloró en ‘Buen día, Colombia’ por la muerte de un amigo cercano: reaccion de los presentadores desató críticas

Valentino Lázaro se quiebra en vivo al recordar a Zalek, críticas a presentadores por su manejo del tema - crédito cortesia Canal RCN

Valentino Lázaro, conocido por haber sido finalista en el reality La casa de los famosos Colombia, vivió un momento de fuerte impacto emocional durante su reciente visita al programa matutino Buen día, Colombia.

El artista, que permaneció varios meses aislado del mundo exterior por las dinámicas del show, se enfrentó en vivo a una de las noticias más dolorosas desde su salida: la muerte de su amigo cercano, el cantante urbano Zalek.

PUBLICIDAD

El encuentro con la noticia ocurrió durante la entrevista que los finalistas del reality concedieron al programa. Los presentadores abordaron, entre otros temas, los acontecimientos que los exparticipantes desconocían al haber estado recluidos. Fue entonces cuando preguntaron a Valentino sobre el fallecimiento de Zalek, quien perdió la vida en un accidente de tránsito el 11 de marzo de 2026 en Medellín, mientras se desplazaba en motocicleta.

Tras meses de aislamiento en 'La casa de los famosos Colombia', el artista enfrentó en vivo el duelo por Zalek, quien falleció en un accidente de tránsito en Medellín - crédito @soyzalek/Instagram

Aunque Valentino ya se había enterado del trágico suceso durante una transmisión en vivo en redes sociales junto a Beba de la Cruz, fue en el set de televisión donde, por primera vez, habló abiertamente y en público sobre el impacto que le causó la noticia.

PUBLICIDAD

Al recordar a su amigo, el cantante no pudo contener el llanto, especialmente cuando en el estudio proyectaron un video donde Zalek aparece interpretando algunos de sus éxitos más recientes. Visiblemente conmovido, Valentino se refugió en un abrazo con su compañero Tebi y, entre lágrimas, expresó lo difícil que resultaba asimilar la pérdida.

“Fue muy duro enterarme así. Yo no sabía nada, no me lo esperaba, y verlo en ese video me partió el alma”, compartió Valentino durante el segmento, en medio de un ambiente que rápidamente se tornó incómodo por la carga emocional.

PUBLICIDAD

La reacción de los presentadores, quienes continuaron hablando del tema a pesar del evidente dolor del invitado, fue criticada por varios usuarios en redes sociales. Muchos consideraron que “no estaba bien lastimar a los invitados con esa información” y que se debió mostrar más sensibilidad ante la situación.

Valentino rompió en llanto al ver un video homenaje a Zalek y buscó consuelo en su compañero Tebi, mostrando la profundidad de su dolor ante la audiencia - crédito cortesía Canal RCN

Por su parte, el equipo de Buen día, Colombia aclaró que en ningún momento existió la intención de incomodar o dañar a Valentino, sino que el segmento fue planteado como un espacio informativo y de homenaje. “Solo se trató de un segmento netamente informativo”, señalaron. Pese a las aclaraciones, el episodio generó debate sobre los límites de la televisión en vivo y la responsabilidad de los medios frente a situaciones personales y dolorosas de los invitados.

PUBLICIDAD

Valentino Lázaro y Zalek, además de compartir escenarios y colaboraciones, mantenían una amistad sólida y visible en redes sociales, donde frecuentemente se les veía juntos. La inesperada noticia del fallecimiento de Zalek dejó una huella profunda en el artista, quien ahora enfrenta públicamente el duelo, acompañado por el apoyo de sus seguidores y colegas.

Valentino Lázaro revela que se enamoró durante ‘La casa de los famosos Colombia’ y sorprende con el nombre

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Valentino no solo se ganó el cariño del público por su espontaneidad y carisma, sino que también vivió experiencias emocionales intensas que trascendieron la competencia. En una reciente entrevista en el programa Tamo en Vivo, el creador de contenido sorprendió al confesar que llegó a enamorarse dentro del reality, una confesión que causó revuelo entre los seguidores del formato.

PUBLICIDAD

Valentino explicó cómo el aislamiento y la convivencia permanente en el encierro potencian los sentimientos y las relaciones entre los participantes. “El encierro me hizo enamorar de una gente que yo digo ‘¿qué pasó?’”, comentó, reconociendo que el contexto de la casa lleva a vivir situaciones sentimentales de forma más intensa que en la vida cotidiana.

Uno de los temas que más llamó la atención fue su cercanía con Campanita, otro de los concursantes. Al ser consultado sobre si se enamoró de él, Valentino fue claro: “De Campanita no me enamoré [...] Hubo una atracción bonita, una atracción chévere, pero cuando yo vi que tenía al ruso dejé de coquetearle y puse un límite”. Con estas palabras, dejó claro que aunque existió coqueteo y química, decidió alejarse para no cruzar límites personales.

PUBLICIDAD

Valentino hizo contundente confesión de Juanse tras salir del programa - crédito @valentinolazaroh @juansehdk/ Instagram

La verdadera sorpresa llegó cuando Valentino terminó revelando quién fue la persona que realmente le generó un cariño especial durante la competencia. Aunque al principio dudó en mencionarlo, finalmente confesó: “No lo quiero nombrar porque él se raya demasiado, pero se llama Juanse. Me gusta mucho, pero él se molesta mucho cada vez que lo digo y él no me quiere mucho, pero está bien, lo entiendo, tal vez hice cosas que a él no le gustaron”.

Valentino también admitió que, pese a sus sentimientos, sentía que no era uno de los favoritos de Juanse Laverde dentro de la casa, lo que hizo la experiencia aún más compleja.

PUBLICIDAD