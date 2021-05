La Academia: cuando Víctor coqueteaba con Myriam

Víctor García y Myriam Montemayor fueron el segundo y primer lugar de su generación, respectivamente (Fotos: Instagram @victorgmusicaof / @myriammontecruz_)

Para muchos fue más sonado el romance que protagonizaron María Inés y Raúl, o el de Yahir con Nadia. Sin embargo, estos no fueron los únicos que tuvo La Academia, ni tampoco los últimos. De hecho, todavía en la primera generación hubo uno más que no es tan mencionado.

En este caso Víctor y Myriam tuvieron su propia historia, misma que fue un tanto agridulce para la ganadora de esta primera entrega del reality show. Ellos nunca pudieron formalizar su relación y era por motivos similares que los de sus otros compañeros: Víctor tenía novia, al parecer.

La enorme diferencia entre Víctor y sus compañeros Yahir y Raúl es que su pareja se trataba de otra alumna que estuvo en la casa. Laura y Víctor tuvieron una química muy especial desde el principio, tanto así que los llevó a tener varios descuidos dentro de la casa.

Se decía que Víctor mantenía una relación con Laura Caro, quien fuera la cuarta expulsada de su generación (Foto: Azteca Uno)

El más recordado es aquel que le costó caro a Laura. En una de las tantas noches dentro de la casa, la cantante se metió a la cama del tamaulipeco. Esto no sólo le mereció un fuerte regaño del director de la escuela y de una amonestación, sino que los fans del programa la castigaron en las votaciones y terminó por ser la cuarta expulsada.

De cualquier modo, el resto de los alumnos sabía que había una relación “especial” entre Víctor y Laura, quien más lo sabía era Myriam. Sin embargo, una vez que la supuesta pareja del cantante se fue de la casa, la atención de este pareció enfocarse en la regiomontana.

Myriam llegó a explicar que se acercó a Víctor porque ambos se entendían en varios aspectos. Se refirió a su amistad como si fueran dos niños que solían jugar como tal. No obstante, en varias ocasiones fueron evidentes los coqueteos que el estudiante tenía con ella.

En varias ocasiones fue posible ver cómo Víctor trataba de coquetear con Myriam (Foto: Azteca Uno)

En una ocasión estaban hablando sobre el atractivo físico de cada uno. Myriam, a modo de juego, hablaba de sus encantos femeninos, mientras Víctor bromeaba sobre su tono de piel; esto llevó a que en algún punto Víctor le dijera abiertamente “A mí me gustas (...). Sinceramente te puedo decir que sí me gustas”.

Al principio Myriam no le hizo caso y, aprovechando que Estrella estaba presente, terminaron por desviar la conversación sin darle una respuesta. No obstante, los acercamientos de Víctor serían más y más evidentes, haciendo que Myriam y él sostuvieran varias pláticas sobre sus gustos e intereses en el amor.

También estuvo la vez que Víctor le dijo abiertamente que quería estar con ella, esto después de que hablaran sobre sus defectos y sus cualidades, así como de los motivos por lo que no podrían estar con alguien. De nueva cuenta, Myriam no respondió.

Myriam terminó por confesar que no quería encariñarse con Víctor por respeto a Laura (Foto: Captura de YouTube-Fairytales83)

En un inicio parecía ser que era porque la ganadora de la primera generación no estaba interesada en él. No obstante, en charlas que tuvo con el director y la psicóloga de la escuela, terminó por confesar que ya estaba “clavada” con el tamaulipeco.

A pesar de que hizo tales confesiones, aseguró que no aceptaba que Víctor la cortejara porque se sentía culpable con Laura, no quería ser la tercera en discordia. De hecho, esta situación la llevó a momentos de estrés donde pensaba que estaba haciendo algo malo por sólo gustarle su compañero y amigo.

La atracción entre ambos siempre fue evidente para el público y sus compañeros, pero Myriam y Víctor nunca fueron pareja (Foto: Captura de YouTube-Cesar Cavazos)

Aun así, la atracción entre ambos era evidente en el escenario. Víctor pudo cantar Lo dejaría todo con la actuación especial de Myriam. En dicha presentación, a pesar de ser un acto, pudieron sorprender a sus fans con varios roces entre ellos y un beso al final de la canción.

Esto dividió muchas veces a los fans. Si bien muchos de ellos no querían a Laura por el incidente de la cama, no aceptaban que ahora fuera tras Myriam. Hubo quienes aceptaron este intento de relación, pues se trataba de dos de los mejores cantantes de la generación. Pero también estuvieron aquellos que no estuvieron a favor de su intento de romance, pues consideraban que Víctor sólo se colgó de la popularidad de su compañera para llegar a la final.

Recientemente Myriam generó revuelo al señalar a Víctor García por misoginia y machismo (Captura: Twitter)

Ruptura entre Víctor y Myriam

Apenas el pasado 8 de marzo de 2021, Myriam causó revuelo en sus redes sociales. Con motivo de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, la ganadora de La Academia sorprendió a todos cuando publicó un tuit donde señalaba a varios ex compañeros de generación por misoginia y machismo.

A través de un primer tuit denunció que dos compañeros de trabajo le dijeron que las mujeres, al casarse y tener hijos, se “maduraban y se podrían”. En un mensaje posterior mencionó que Raúl Sandoval, Toñita y Víctor García fueron parte del presunto asedio contra ella.

SEGUIR LEYENDO: