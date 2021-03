Myriam Montemayor acusó a ex compañeros de “La Academia” de misoginia y machismo

Fotos: @raul_sandoval777 / IG @victorgmusicaof / IG @myriammontecruz_/ IG

A través de su cuenta de Twitter, la cantante y ganadora de la primera generación de La Academia, Myriam Montemayor, anunció que fue víctima de violencia de género en el reality televisivo. Acusó de misoginia y machismo a sus ex compañeros Víctor García, Raúl Sandoval y Toñita.

La cantautora mexicana decidió romper el silencio en el marco del Día Internacional de la Mujer y utilizó sus redes sociales para hacer acusaciones de comentarios machistas y misóginos que recibió en el pasado.

A través de un tuit denunció que dos compañeros de trabajo le dijeron que las mujeres, al casarse y tener hijos, se “maduraban y se podrían”; además, sentenció que “querían que les dieran mi lugar, en lugar de ganarse el suyo”.

Hoy que se conmemora el día de la Mujer recuerdo a dos “compañeros” de trabajo que me dijeron que las mujeres cuando nos casábamos y éramos mamás madurábamos y nos podríamos? me pregunto si pensarán así de las suyas? y querían que les dieran mi lugar, en lugar de ganarse el suyo.

Tras esta declaración, los seguidores de la cantante le pidieron que dijera los nombres de quienes le hicieron estos comentarios, por lo que Montemayor publicó “las cosas hay que llamarlas por su nombre Raúl, Víctor y su compinche Toña”.

Ante estos supuestos actos de machismo y misoginia en el exitoso programa de talento musical, los seguidores de Montemayor mostraron su apoyo y respaldo a través de distintos tuits y dijeron el haber atestiguado actos de machismo en el reality show, puesto que aseguraron que la “humillaron y se burlaron en la cara” de Montemayor:

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha respondido las acusaciones de Montemayor. Sin embargo, Toñita publicó un tuit donde pide a las víctimas de violencia de género romper el silencio en el caso de haber sido agredidas. La también conocida como “Negra de oro” expuso el año pasado que sufrió de acoso por parte de hombres mayores cuando ella era una menor de edad.

Myriam Montemayor, intérprete de temas como “Basta” y “Prometiste volver”, eliminó los tuits originales donde realizó las acusaciones. Sólo dejó una imagen donde asegura que hoy ya no calla más y no ha realizado más declaraciones al respecto.

LA POLÉMICA ENTRE TOÑITA Y MONTEMAYOR

Este no es el primer caso de acusaciones que se ha suscitado entre las ex integrantes de La Academia; en mayo de 2020, Antonia Salazar Zamora, el nombre completo de Toñita, denunció el ser víctima en redes sociales de insultos por parte de los seguidores Myriam Montemayor.

“Me están amenazando físicamente, (...), a mí me llegan mensajes de sus fans diciéndome ‘suicídate, mátate, quiítate la vida, ya no te queremos aquí, das asco’”, contó Toñita en una transmisión de Instagram y aseguró que fue Myriam quien alentó a sus fans a realizar dichos comentarios de odio.

La cantante aseguró que su hija y esposo también sufrieron los comentarios de odio y descalificación por parte de los seguidores de Montemayor. Debido a estos supuestos actos en su contra, Toñita declaró que debido a las agresiones, puede “recaer y llegar al suicidio”. debido a que presenta un cuadro de trastorno mixto de ansiedad con depresión.

Al respecto, Montemayor se defendió en el programa De primer mano, donde dijo no tener nada que ver con lo que narró Toñita y que se trata de falsas acusaciones: “Las declaraciones sólo existen en la imaginación de una persona que está perturbada porque lo que está diciendo es completamente falso. La única influencia que yo tengo en mis fans, es mi música”.

