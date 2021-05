Los momentos más emotivos y más graciosos de la reunión de Friends

Friends: The Reunion

Llegó el día. Pasaron 17 años desde que se estrenó el último episodio de Friends, la serie cómica que batió todos los records: diez años al aire, seis de ellos siendo la número uno, 52 millones de personas vieron en vivo el último capítulo y en estos años en los que no estuvo al aire, más de 100 mil millones de veces se repitieron los episodio a lo largo de todo el planeta. Hay una generación que creció con Friends y los sintió como sus propios amigos.

El episodio del recuentro es una suerte de documental que, al igual que la serie, transita entre el humor y la ternura. Pero como en todos los reencuentros de amigos, hay mucho de nostalgia.

Uno de los creadores del show explica que el concepto de la historia siempre fue contar un período en el tiempo en el que los amigos son la familia, antes de que las vidas se vuelvan complicadas. Estos amigos fueron familia de millones de personas en el mundo, que hoy se vuelven a reír y a emocionar al ver juntos nuevamente a Joey, Monica, Rachel, Ross, Phoebe y Chandler. Porque todos son famosísimos actores (Matt LeBlanc, Matthew Perry, Courtney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow y David Schwimmer), pero en ese set de Los Ángeles que pretende ser Nueva York, siempre van a ser esos personajes, aunque tengan canas en el pelo, algunos kilos de más o menos movilidad en la cara por el botox.

Los momentos más emotivos de la reunión:

La nostalgia es el denominador común de la hora y 45 minutos que dura este especial hecho por la cadena HBO.

¿Les gusta verse en pantalla?

Uno de los primeros momentos en los que como espectadores nos emocionamos junto a los actores ocurre cuando los seis cuentan si se han visto durante todos estos años, y cuán especial es la relación entre ellos. Si no lo sabíamos aún, o si no nos lo imaginábamos, la clave de Friends estuvo en la química entre los actores que se hicieron amigos entre ellos. Y eso se notaba al aire. 17 años después del último capítulo, y 27 años después del primero, como público confirmamos que se pudo acabar la serie pero no la relación entre ellos.

Lisa Kudrow confiesa que le da pudor verse. David Schwimmer dice no haber visto el show en 17 años. Matt LeBlanc relata haberse reído con su hija viendo episodios viejos. Todos aseguran reírse aún al ver a sus compañeros trabajando.

El beso más esperado

Otro de los momentos emotivos del programa es cuando se repasa una de las escenas más icónicas del show: el primer beso de Ross y Rachel. Quienes han visto Friends se acuerdan seguro de esa escena, pero verla 27 años después desde la perspectiva de los protagonistas que vuelven a sentarse a una mesa de trabajo para leer el guion nuevamente, es un momento especial.

Friends: The Reunion - Primer beso de Ross y Rachel

¿Dónde están los personajes hoy?

Los creadores del show tomaron la decisión de nunca revivir las historias. Friends tiene un final feliz para todos los protagonistas y los productores no quisieron arruinar eso. Pero en el plano hipotético, los actores imaginan dónde están sus personajes hoy. Spoiler alert: siguen en línea con el tono y vivieron felices por siempre con el que cerraron la serie 17 años atrás.

Según sus protagonistas, Ross y Rachel se casaron y tuvieron más hijos, Chandler y Monica siguen riendo juntos, Phoebe tuvo hijos y fueron raros como ella, y Joey… sigue siendo Joey. Matt LeBlanc, actor que dio vida a ese personaje, pone el toque de humor en un momento nostálgico -y se roba el show en esta reunión-, al asegurar que cree que hoy Joey tiene un local de sándwiches en Los Ángeles.

El final

Si alguien dice que no lloró al ver el final de Friends, es mentira. Si bien es una comedia, y hasta el último minuto tiene humor, dejar atrás esos 10 años de historia televisiva fue emotivo hace 17 años, y sigue siéndolo hoy.

Friends The Reunion - El Final

Como era de esperar, para quienes trabajaron en la serie, el final fue excesivamente emocional. Los relatos están cargados de nostalgia, pero quizás el mayor logro de esta reunión es mostrarnos esas imágenes del detrás de escena, con las lagrimas genuinas de quienes cerraban la etapa más importante de sus carreras.

El humor

En la reunión, como en la serie, jamás se pierde de vista que Friends es una comedia. Entre tanta nostalgia y momento sensible, se destacan fragmentos muy graciosos.

Nadie quería a Marcel

Si bien la entrevista principal de la reunión la lleva adelante James Corden, en un momento una persona del público le pregunta a los actores qué parte no les gustó del show. Sin dudarlo, David Schwimmer asegura que fue trabajar con el mono Marcel. Lo que sigue es un relato disparatado de qué pasaba con el mono, que Schwimmer se toma muy en serio generando carcajadas en sus compañeros.

Los bloopers

Youtube está plagado de compilados de bloopers de Friends. Pero ver a su protagonistas reírse de sus propios errores, le da un toque extra.

Uno de los momentos más graciosos ocurre cuando todos recuerdan cómo Matt LeBlanc y David Schwimmer imitan a Matthew Perry en su famoso baile.

Visitas de famosos

Friends The Reunion

Friends fue una de las series que contó con los mejores actores invitados en la historia. Desde Ben Stiller hasta Julia Roberts, pasando por Sean Penn, todos han sido de la partida. Y los protagonistas de esta historia recuerdan con mucho humos cómo fue trabajar con estas glorias del cine, y, a veces, sentirse avergonzados ante ellos.

El dato de color, y de humor, lo pone Schwimmer al relatar lo ridículo que se sintió al tener que presentarse ante Sean Penn -su ídolo- vestido de papa.

El romance ¿oculto? In 01.19.49 out 01.21.21

No queda claro si fue una confesión real, o una broma de los actores, pero Jennifer Aniston cuenta un dato -no menor- que generará titulares por semanas: al parecer hubo sentimientos románticos entre ella y David Schwimmer hace 27 años atrás.

Lo cuentan con gracia, pero el toque de humor lo pone Matt LeBlanc, cuando todos aseguran que ese romance nunca se concretó fuera de la pantalla, y dice no creerles.

El especial de Friends se puede ver en buena parte del mundo a partir de hoy, a través del servicio de streaming de HBO Max. En Latinoamérica este servicio recién estará disponible el 29 de junio, por lo tanto hasta entonces no se podrá ver esta reunión.

