Las fotos que muestran el antes y el después del elenco de Friends

El elenco de Friends en 1995

Tanto la vida, como el look de los seis actores estadounidenses que protagonizaron el elenco de Friends, ha cambiado desde 2004 cuando se transmitió el un último episodio titulado “The Last One”, que atrajo una audiencia de 52,5 millones de personas, el día que se emitió por primera vez en los Estados Unidos, y se ubicó como el cuarto final de serie más visto en la historia de la televisión norteamericana.

Los miembros del elenco de Friends en el especial de presentado por James Corden en HBO Max.

Los actores Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y Courtney Cox

Desde “Smelly Cat” hasta si Rachel y Ross tenían su relación “en pausa”, el reencuentro de “Friends” de este jueves sumergió a los fans de la exitosa comedia de televisión en un emotivo viaje al pasado.

Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry & Courteney Cox

Los miembros del elenco de Friends en el especial de HBO Max.

“Friends: The Reunion” llevó a las estrellas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc de regreso al set para un reencuentro lleno de lágrimas, 17 años después del episodio final de la serie sobre la vida de un grupo de amigos veinteañeros en Nueva York.

Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Courtney Cox and David Schwimmer en los 21st Annual People's Choice Awards 1995

Matt LeBlanc y Matthew Perry en su reencuentro.

Una serie de estrellas invitadas, desde Justin Bieber hasta Lady Gaga y el ídolo de fútbol David Beckham, se unieron para el especial de 105 minutos, presentado por James Corden en HBO Max. El programa presentó “bloopers”, un cuestionario, reminiscencias de los creadores de la serie y algunas sorpresas.

Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow en 1995

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow.

David Schwimmer con Matt La Blanc en los EMMY AWARDS

Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston and Matthew Perry, en1995

Miembros del elenco de Friends en su reencuentro.

SEGUIR LEYENDO: