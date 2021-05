La experiencia paranormal que Lucía Méndez aseguró haber tenido con Magda Rodríguez

Lucía Méndez compartió que fue su mascota quien advirtió la supuesta presencia de la fallecida productora (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Magda Rodríguez fue encontrada sin vida en su habitación por su hija el pasado 1 de noviembre de 2020, el deceso de la famosa ex productora del programa Hoy causó un gran revuelo porque ocurrió de manera inesperada por un shock hipovolémico.

A través de un video en su canal de YouTube, Lucía Méndez compartió con sus seguidores lo que considera una experiencia paranormal que tuvo con Magda Rodríguez en su casa, incluso aseguró que la ayudó a trascender en compañía de la angelóloga Ariadna Tapia.

“Fue algo muy fuerte pero pudimos, bueno ella (Ariadna) pudo ayudarla a que tuviera una mayor elevación Magda; pero sí nos petrificamos, tuvimos chinito el cuerpo, ella me empezó a decir ‘parece que no quiere avanzar’ y yo le hablaba a Magda hasta que logramos que ella entrara en esa ráfaga de luz, estaba terca”, expresó la actriz Lucía Méndez.

Lucía Méndez, Ariadna Tapia y Pedro Sola (Foto: captura de pantalla/YouTube: luciamendeztv)

De acuerdo con lo que la cantante compartió, quien advirtió la presencia de algo extraño fue su perro, pues aparentemente comenzó a ladrar dentro de su recámara. Lucía Méndez describió como una experiencia impresionante la sensación que vivieron al acercarse pues ambas presentaron sudoración, la “piel de gallina” y se quedaron petrificadas.

La actriz de Colorina aseguró en su programa que dicho encuentro paranormal duró aproximadamente 15 minutos en los que ambas intentaron hacerle a entender a la ex productora cuál era su estado actual “Empecé a hablarle a Magda, ‘¡Dios perdónala!’, yo daba unos gritos, hasta que ella (la angelóloga) me dijo que ya entró a la ráfaga de luz y todo volvió al cuerpo, volvió el calor”, explicó haciendo referencia a las sensaciones pasadas.

En el programa de YouTube, Ariadna Tapia contó a Lucía y Pedro Sola que había tenido un sueño con Magda Rodríguez, explicó que para ella la ex productora era un ser de luz y una persona admirable; pero que en esa ocasión la había visto pálida y formada con mucha gente.

Andrea Escalona recordó entre lágrimas a Magda Rodríguez (Foto: programa Hoy)

Según lo expresado por Lucía Méndez ante este conjunto de sensaciones, Magda no tenía conciencia sobre su muerte: “del desmayo pasó a la muerte, me imagino que Magda no estaba como muy clara. Yo le decía que se elevara, que le iba a ir mucho mejor”.

Esta no es la primera vez que personas allegadas a la fallecida productora aseguran tener algún tipo de encuentro con Magda Rodríguez posterior a su muerte, pues fue aparentemente evocada durante una emisión en vivo del programa en el que solía colaborar.

El pasado 12 de mayo la médium Zulema contactó a los padres de los integrantes del programa Hoy y resaltó algunas revelaciones sobre el deceso de Magda Rodríguez.

La médium aseguró que dicha muerte fue “muy difícil en el set” y la presencia de la productora aún se percibía para sus más cercanos.

Andrea Escalona con su mamá, Magda Rodríguez (Foto: captura de pantalla)

“Esta persona tiene una personalidad tan grande y y tan jocosa como si le gustara bromear y ponerle nombres a distintas personas”, aseguró la psíquica antes de que rompiera en llanto Andrea Escalona, hija de la productora.

Fue la misma Magda, según Zulema, quien confirmó su identidad, su relación con la participante de Las Estrellas bailan en hoy y que su fallecimiento fue relacionado con la COVID-19.

Supuestamente ella envío un mensaje para su única hija que en más de una ocasión la recuerda a través de sus redes sociales o en el programa matutino de Televisa.

“Esto que me está haciendo como llorar es la presencia de ese espíritu. Primero, muchos de ustedes no saben que ella se había sentido mal muchas veces antes y no había dicho nada, ella ocultaba que se estaba sintiendo mal y tiene que ver con tu mamá porque me dice ‘ella es mi hija’. Acostumbraba a poner una cara de felicidad ante todos aunque el mundo se le estuviera derrumbando”, comentó al aire la psíquica.

SEGUIR LEYENDO: