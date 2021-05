Las revelaciones de Pedro Sola: desde que no le importaría desnudarse hasta su experiencia con una droga

En entrevista con Lucía Méndez, Pedro sola habló acerca de la experiencia que tuvo con una droga y reveló que estaría dispuesto a desnudarse frente a los demás (Foto: Instagram @tiopedritosola)

El pasado 15 de abril, la actriz Lucía Méndez sorprendió al mundo del espectáculo al incursionar como youtuber con una sección de entrevistas a celebridades del medio. Desde entonces, la intérprete ha tenido a destacados invitados, siendo el más reciente Pedro Sola, quien habló abiertamente sobre su experiencia al consumir drogas y reveló que, a sus 74 años, estaría dispuesto a desnudarse frente a los demás.

Así lo dio a conocer el presentador mexicano luego de haber contado una anécdota en la que un profesor de teatro le pidió a la clase quitarse la ropa como parte de una actividad, pero en ese momento no pudo hacerlo: “El cuerpo que tengo ahora ya es como de vejiga urinaria, lo tenía perfecto, todo en su lugar”.

“Al quinto ensayo dice el maestro que hoy nos vamos a despojar de la miseria y de la vergüenza y nos tenemos que encuerar unos frente a otros”, agregó y después explicó que decidió abandonar la clase debido a la pena que sintió, por lo que se dio cuenta de que a las mujeres de la clase les costó menos trabajo en comparación de los hombres.

El presentador de "Ventaneando" explicó por qué en su juventud no se atrevió a desnudarse frente a los compañeros de unasu clase de teatro (Foto: Instagram @tiopedritosola)

Sin embargo, Pedro Sola reflexionó que en la actualidad es algo que sí haría: “Ahorita, de vejo, podría. fíjate, qué curioso. Ya no me da vergüenza nada. Me desnudaría y caminaría, lo único que me preocuparía es que me sacaran fotos para subirlas en las revistas y en el internet”.

El conductor de Ventaneando dijo que, en una ocasión que acudió con su psiquiatra, lo cuestionó acerca de por qué no pudo despojarse de sus prendas en aquél momento: “Me daba vergüenza y le pregunté al psiquiatra por qué no pude y por qué a los hombres nos cuesta tanto trabajo. Los hombres tenemos dos problemas: el tamaño del pene que nos estamos comparando siempre con el de a lado y la erección porque si tienes una erección espontánea, da vergüenza”, explicó.

Además de esta experiencia, Pedro Sola también se sinceró acerca de una experiencia que tuvo al consumir drogas, esto después de que Lucía Méndez le preguntara “¿No te has dado nunca un churro?”.

Pedro Sola habla acerca de su experiencia al consumir una droga (Video: Youtube / luciamendeztv)

“Una vez y me volví loco y decidí que no. Tenía 24 años y tenía unos amigos que vinieron de Chile, era la época de allende y que había tanto problema en Sudamérica. Entonces ellos me dijeron que si yo no fumaba marihuana”, contó el presentador para luciamendezTV.

Después Pedro Sola explicó que su hermana mayor trabaja en el aeropuerto y que ella le pudo conseguir un paquete de marihuana, el cual llevaría con sus amigos de Chile: “Ellos eran más chicos que yo, pero allá en Chile parece que ellos le metían al orégano. Mi hermana era mayor que trabajaba en el aeropuerto, y le comenté, ella me dijo ‘yo te voy a conseguir’. Entonces ella me consiguió un paquete, lo llevé con mis amigos en la tarde, después de comer”.

Sin embargo, Sola aseguró que se trató de una experiencia que no volvería a repetir por cómo se sintió: “Yo no sabía si iba o venía. Era una sensación, primero de la boca seca. Y como de que esto no era yo, sino que estaba adentro y no me sentía. Esto de la droga no es para mí, jamás y nunca jamás volví a tocar la marihuana”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: