La razón por la que Ángela Aguilar entonó lento el Himno Nacional

Ángela Aguilar explica porque cantó lento el Himno Nacional Mexicano (Video: Youtube/ Pepe Aguilar)

A través de un video en YouTube, la familia de Pepe Aguilar compartió como fue su travesía el pasado 8 mayo, día en que se llevó a cabo la pelea de boxeo entre Saúl ‘el Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders.

Durante este evento Ángela Aguilar fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano, no obstante su participación desató críticas pues muchas personas consideraron que estuvo a destiempo porque lo realizó lento e incluso hubo quienes consideraron que la joven merecía una sanción por alterar el símbolo patrio.

En el video titulado El Vlog 276 - Cantando y entonando con el Campeón, Ángela Aguilar expresó que entonó lento el Himno Nacional porque no podía escucharse a sí misma además de que el sonido en el Estadio AT&T rebotaba en sus oídos con dos segundos de diferencia.

Ángela Aguilar durante su presentación (Foto: Twitter/ESPN)

Después de su interpretación, la grabación acompaña a la familia Aguilar en su traslado hacia el hotel donde se hospedaron, en ese sitio le preguntaron a Ángela cómo se sentía ser “trending topic”.

Ella respondió lo siguiente: “estoy viendo mis críticas, no, no es cierto, lo que pasa es que el Himno lo canté perfecto sólo que muy lento, la verdad lo canté muy lento pero era porque no traía mis monitores y el sonido rebotaba como dos segundos tarde”.

Aunque no se ve en cámara, alguien más le preguntó el por qué no llevaba consigo los auriculares que le hubieran dado una referencia en el escenario, a lo que la adolescente de 17 años respondió:

“Porque se me apagaron, no sirvieron y yo me volví loca y yo de repente cuando subí y no escuchaba el micrófono yo decía ‘ya me morí, aquí ya me fui’”.

Pepe Aguilar junto a su hija Ángela y su hijo Leonardo. (Foto: EFE/The 3 Collective)

Posteriormente en la edición del video se incluyó un clip del ensayo de Ángela, en el que la cantante interpretó el Himno Nacional a la velocidad en que generalmente se realiza.

“En el ensayo, cuando todo funcionó bien, la cantó sin ningún problema”, escribieron en el video blog publicado en el canal de Pepe Aguilar.

Durante la grabación también se pudo apreciar al cantante de regional mexicano defendiendo a su hija, “La señorita está siendo criticada por toda la serie de críticos especializados en música que existen en todas las redes sociales, tienen ustedes razón, la verdad.”, ironizó Pepe Aguilar.

“Les voy a decir algo: como ustedes no han estado en un estadio con miles de personas y de repente cuando se te va el audio haz de cuenta que se te va el alma, o sea tú cantas, pero te oyes como después. Necesitas experiencia, ahí nadie te lo puede enseñar. Son payasos, son payasos hombre”, concluyó el intérprete de Por mujeres como tú para reconocer que si bien su hija había cantado lento el Himno, no merecía ser señalada por ello de manera masiva.

Ángela Aguilar suele compartir sobre su vida a través de redes sociales (Foto: Instagram/angela_aguilar_)

La joven no fue la única que experimentó algún tipo de irregularidad pues Leonardo, otro hijo de Pepe Aguilar, expresó lo nervioso que se encontraba tras bajar del escenario.

Al respecto, en un corte anterior del video, cuando todavía iban en auto rumbo al hotel el intérprete de Prometiste mencionó:

“Es pura experiencia hijos, la próxima vez que suceda acuérdense de taparse el oído y escuchase solamente el oído, No piensen en nada más. Lo sacaste muy bien, a tu edad, en ese lugar, en esa pelea con tanta gente, no, yo me pongo a llorar ahí, lo sacaste bien”, haciendo referencia a la presentación de su hija.

Algunos de los mensajes que dejaron los fans de Pepe Aguilar en la caja de comentarios del video fueron: “Ya quisieran muchas y muchos cantar la mitad de lo bien que canta ella.”, “Lo más bonito es ver como don Pepe defiende su hija” y “Estuvieron espectaculares los 3, muchísimas felicidades, los Aguilar vienen muy potentes”.

SEGUIR LEYENDO: