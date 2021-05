José Eduardo Derbez reveló cómo es su relación con Mauricio Ochmann, a un año de la separación con Aislinn

José Eduardo Derbez aseguró que Mauricio Ochmann no terminó mal con la familia Derbez. (Foto: @jose_eduardo92/ @aislinnderbez/ Instagram)

A un año de la separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, José Eduardo Derbez reveló que la relación entre el protagonista de El Chema y él no terminó mal, pero tampoco se frecuentan mucho.

“Creo que en un cumpleaños de él lo felicité. Pero bien, realmente la relación con él está bien, no terminamos mal”, respondió al cuestionamiento que le hizo Aylín Mujica sobre si Ochmann se había alejado de la familia Derbez.

Este 20 de mayo se estrenó la segunda temporada del reality “De viaje con los Derbez”, en el que, a diferencia de la entrega pasada, ni Ochmann ni Kailani, la hija que resultó fruto de la ex pareja, tuvieron lugar en el show.

Esta decisión, según el mismo Ochmann, fue tomada por la ex pareja en conjunto, pues la dinámica del viaje probablemente había sido muy cansada para la pequeña niña.

En la temporada pasada, se pudo observar que surgieron muchos conflictos entre la ex pareja.

“Muchos decían ‘ay no es actuado’, cosa que nada fue actuado. Mucha gente decía ‘los pleitos de Aiss y Mau fueron actuados’. Realmente creo que para ellos fue un viaje que marcó lo que está sucediendo ahorita”, reveló el mismo José Eduardo para Suelta la sopa en 2020.

“Creo que las cosas pasan por algo, es una relación que lo que duró, fue muy bonita, los dos son increíbles personas”, agregó en apoyo de su hermana mayor el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.

En la temporada pasada sí estuvieron presentes Mauricio Ochmann y Kailani. (Foto: @deviajeconlosderbez/ Instagram)

Además, en ese entonces destapó que quien decidió romper con el compromiso fue Mauricio. “Ella no quería terminar la relación, no fue ella la que tomó la decisión”, declaró para el programa de Telemundo.

En ese momento, José Eduardo resaltó que apoyó siempre a su hermana en tan difícil momento, pero que con Ochmann la familia en general había entablado una cordial amistad.

“Las relaciones a veces son cíclicas, mutan, se transforman. Yo la verdad es que hablo todos los días con Ais, tenemos una relación muy linda, hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna”, compartió en ese momento el actor de Ahí te encargo con Despierta América.

Era bien sabido que tanto Aislinn como Mauricio seguían manteniendo contacto e incluso se habían visto varias veces para el bienestar de Kailani, pero hace unos meses se empezaron a destapar algunos detalles sobre el doloroso duelo que ambos comenzaron a vivir.

Un ejemplo de ello es el estreno del capítulo más reciente de De viaje con los Derbez 2, en donde la protagonista de La casa de las flores abrió su corazón con su madrastra Alessandra Rosaldo.

Al recordar un episodio en el que la familia se encontraba en Marruecos y la ex pareja tuvo una fuerte pelea, la vocalista de Sentidos opuestos recordó lo que pensó en ese momento.

“Llegué a pensar ‘Ais y Mau no van a volver a ir’, pero nunca imaginé que tú y Mau ya no estarían juntos”, le confesó Rosaldo a su hijastra.

Alessandra Rosaldo consoló a Aislinn Derbez, quien rompió en llanto tras hablar de su ruptura. (Foto: @aislinnderbez/ Instagram)

“No manches, yo menos. Es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso”, le respondió Aislinn.

El comentario de la madre de la pequeña Kailani le recordó a Rosaldo cómo fue que la familia tomó la noticia del divorcio.

“Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderlo, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”, le comentó la esposa de Eugenio Derbez.

