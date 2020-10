José Eduardo Derbez confirmó que la ruptura entre Aislinn y Mauricio Ochmann ocurrió en el programa que protagonizaron

José Eduardo Derbez aseguró que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann siguen siendo amigos (IG: jose_eduardo92/ aislinnderbez)

La polémica sobre el divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no termina y ahora fue José Eduardo Derbez quien se pronunció sobre el tema para confirmar que los conflictos vistos en el reality show De viaje con los Derbez fueron completamente reales, por lo que considera que este episodio en su vida “marcó lo que está sucediendo ahorita”.

La controversia resurgió cuando el comediante mexicano, Eugenio Derbez, reveló algunos detalles del distanciamiento de su hija mayor y su aún esposo, quien supuestamente abría solicitado la separación. “Ella no quería terminar la relación, no fue ella la que tomó la decisión”, declaró para el programa Suelta la Sopa.

Este nuevo pronunciamiento reavivó los comentarios sobre la pareja, pero ahora es el actor José Eduardo Derbez el que se pronunció sobre una de las rupturas más sonadas de la farándula mexicana este 2020.

El hijo de Victoria Ruffo resaltó que el programa de Amazon Prime fue tan real, que ahora se ve reflejado en el rumbo que ha tomado la vida de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen teniendo una buena relación y se dividen para cuidar a su hija Kailani (IG: mauochmann)

“Muchos decían ‘ay no es actuado’, cosa que nada fue actuado. Mucha gente decía ‘los pleitos de Aiss y Mau fueron actuados’. Realmente creo que para ellos fue un viaje que marcó lo que está sucediendo ahorita”, comentó para el programa de Telemundo, Suelta la sopa.

“Creo que las cosas pasan por algo, es una relación que lo que duró, fue muy bonita, los dos son increíbles personas”, añadió el también youtuber con más de un millón de suscriptores en su canal oficial.

José Eduardo Derbez refrendó el apoyo hacia su hermana mayor y reveló que los sentimientos que aún guarda por su ex cuñado, quien siempre será parte de su familia.

“Mauricio es una persona que yo quiero mucho, respeto y siempre va a ser parte de mi familia porque es el papá de mi sobrina”, resaltó.

El protagonista de Renta congelada no supo explicar si fue Ochmann quien solicitó el divorcio, pero destacó que el bienestar de Kailani es lo más importante en este caso.

“Eso sí ya no sé. Yo no me metí tanto, sólo le di mi apoyo a mi hermana, le dije aquí estoy, lo que necesites, ya quién tomó la decisión o no, eso ya es cosa de ellos. Pero mientras los dos estén bien, la niña esté bien que es lo importante”, concluyó para el programa de espectáculos estadounidense.

(Foto: Instagram de Mauricio Ochmann)

Aunque Aislinn Derbez guardó silenció tras las polémicas declaraciones de su padre, Mauricio Ochmann fue cuestionado en el programa Despierta América sobre el final de su relación con la madre de su hija menor.

“No sé qué ha dicho (Eugenio Derbez), pero bueno, las relaciones a veces son cíclicas, mutan, se transforman. Yo la verdad es que hablo todos los días con Ais, tenemos una relación muy linda, hemos sabido ser un equipo y una muy buena mancuerna”, opinó el actor que en aquella ocasión promocionaba la película Ahí te encargo, producción estrenada por Netflix.

A pesar de la ruptura matrimonial entre Aislinn y Mauricio, ambos han demostrado que mantienen una excelente relación por el bienestar de la pequeña Kailani e incluso promueven un ambiente familiar que mantendrán por el resto de sus vidas.

“Tengo una relación de familia, estamos en contacto todos los días, priorizamos el bienestar común, el bienestar de la familia y el bienestar de Kai y ahí nos vamos acompañando, tenemos una mancuerna muy padre”, comentó en entrevista con Infobae México hace unas semanas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Así respondió Mauricio Ochmann a Eugenio Derbez tras revelar que fue él quien decidió separarse de Aislinn

“Siempre fue como un sueño el ser papá”: Mauricio Ochmann y su motivación detrás de “Ahí te encargo” de Netflix

Eugenio Derbez reveló que Aislinn no quería separarse de Mauricio Ochmann