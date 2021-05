El momento más dramático de “De viaje con los Derbez”: Aislinn rompió en llanto al hablar de su divorcio

Aislinn Derbez participó en De viaje con los Derbez 2 (Foto: captura de pantalla/Instagram @aislinnderbez)

A casi un año de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann formalizaron su separación, la pareja se ha mostrado unida por el bien de la hija que tienen en común, Kailani, pero a pesar su relación cordial, los detalles de su distanciamiento han surgido de a poco, mostrando en realidad el doloroso proceso que vivieron al interior de su hogar.

Fue así que ahora conocemos, gracias a la segunda temporada de De viaje con los Derbez, donde la actriz se sinceró con Alessandra Rosaldo sobre sus momentos más tristes y la razón por la que decidió ya no insistir más en su relación con el padre de su única hija.

El emotivo momento ocurrió en el segundo episodio del reality familiar, donde vimos a la protagonista de La casa de las flores más vulnerable que nunca e incluso se soltó a llorar para abordar del triste episodio en su vida.

La primera en tocar el tema fue la vocalista de Sentidos opuestos, quien recordó los conflictos que vivieron durante el rodaje de la primera temporada en Marruecos, situaciones que finalmente desataron la fractura total de la pareja hacia finales del 2019.

La actriz se sinceró con Alessandra Rosaldo sobre sus momentos más tristes

“Llegué a pensar ‘Ais y Mau no van a volver a ir’, pero nunca imaginé que tú y Mau ya no estarían juntos”, dijo en la conversación con su hijastra.

“No manches, yo menos. Es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso”, aseguró Aislinn.

La confesión de la joven madre llevó a Alessandra a recordar cómo vivieron el sonado divorcio al interior de su familia: “Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderlo, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”.

La creadora del podcast La Magia del Caos resaltó, entre lágrimas, que reaccionó de esta manera para honrrar el amor que la unió a Mauricio Ochmann hace más de cinco años. “Ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo en donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir teniendo la relación diferente”.

En este contexto, también agradeció el apoyo que recibió de su papá, su madrastra y hermanos, quienes la cobijaron en todo momento.

(Foto: @ederbez, @aislinnderbez/Instagram)

“Mi familia es la que más fuerza me dio, me dieron ganas de llorar. Mi familia fue la que me sostuvo, me apoyó. Mi papá estuvo al pie del cañón, ayudando en todo; Alessandra fue una gran confidente en todo este tiempo, ahí es donde te das cuenta que lo más importante es la unión familiar”, sentenció la también empresaria.

La misma Alessandra aceptó que el divorcio de Aislinn la ayudó, junto a Eugenio, a confrontarse con su misma realidad: “Fue como una llamada de atención para nosotros, nos dimos cuenta en el viaje que había mucho que trabajar y gracias a la terapia hemos aprendido a manejar ciertas situaciones”.

La actriz es quien se ha mostrado más dispuesta a hablar de su divorcio. En su podcast La magia del caos confesó en compañía del actor, director y productor Justin Baldoni y su esposa Emily, cómo fue el proceso para darse cuenta que ambos habían perdido sus identidades en la relación.

“Creo que lo que lo yo viví es que mezclamos tanto las cosas que nos perdimos en el proceso. Perdimos nuestras vidas individuales. Pusimos mucha presión en la otra persona para completarnos o hacernos felices”, respondió cuando el protagonista de Jane, the Virgin la cuestionó sobre su experiencia.

“No fue difícil entre nosotros, porque fue de una forma muy amigable, pero fue público. Es desgarrador, para mí fue devastador”, confirmó la hija mayor de Eugenio, pues su unión fue una de las más queridas por el público mexicano.

