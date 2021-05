Gustavo Adolfo Infante presentó demanda penal contra Enrique Guzmán

A través de un video en vivo, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer la demanda que interpuso contra Enrique Guzmán (Video: YouTube / Gustavo Adolfo Infante)

A un mes de que surgieran las polémicas declaraciones de Frida Sofía sobre haber sufrido un presunto abuso sexual por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, el veterano cantante acudió a las autoridades para presentar una denuncia legal contra su nieta y el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Al respecto, el conductor de De Primera Mano dio a conocer que la tarde de ayer denunció penalmente a Enrique Guzmán por falsedad de declaraciones, fraude procesal y amenazas públicas: “él me denuncia, entonces yo lo denuncio porque me tengo que proteger”, aseguró en un video en vivo que compartió a través de su canal de YouTube.

Adolfo Infante explicó que, tras la entrevista que realizó a Frida Sofía, Enrique Guzmán acudió a programas de televisión en donde lo atacó verbalmente e hizo señalamientos en contra de su persona: “entonces ahí (Enrique) Guzmán dice que yo le había pagado a Frida Sofía, que era un miserable, que me iba a romper el hocico, muchas ofensas”, afirmó.

“Y vuelve a ir otra vez a ese programa y dice que yo le pagué a Frida Sofía, y le tengo una noticia al señor Enrique ‘N’, yo no soy guionista, no hago realities, yo soy un reportero que hace entrevistas... entonces, él me denuncia y yo lo denuncié penalmente”, dijo el periodista en referencia a la entrevista que Enrique Guzmán dio a Pati Chapoy en una emisión de Ventanenado.

Gustavo Adolfo Infante aseguró haber sufrido ataques contra su libertad de expresión por parte de Enrique Guzmán (Fotos: Instagram @gainfante // Las Estrellas)

El conductor también criticó a la producción de TV Azteca y aseguró que el intérprete de Payasito sólo acudió para limpiar su imagen: “¿Cómo a un presunto a abusador, a un presunto pedófilo, a nivel nacional te pones a chillar y a decirle que le crees y a parte armas una campaña junto con este señor y cortinas de humo para distraer la atención y te vas totalmente del lado de él atacando a la nieta? Me parece de quinta el periodismo que hace”, opinó Adolfo Infante.

“Aparte la libertad de expresión se tiene que defender, en este país nos ha costado mucho trabajo y muchos años tener una libertad de expresión para que llegue un señor a querer taparte la boca. Yo creo que el señor “N” está dando patadas de ahogado”, concluyó el periodista

ENRIQUE GUZMÁN EXPLOTÓ CONTRA FRIDA SOFÍA

Unas horas antes de las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, Enrique Guzmán presentó una denuncia legal contra Frida Sofía; además, dijo estar cansado de que se le levanten falsos y calificó a su nieta como una “hija de pu**” con la que ya no desea volver a tratar.

Así lo dio a conocer el cantante de rock en una conversación transmitida por el programa Hoy, en donde también comentó que presentó la denuncia porque su hija, Alejandra Guzmán, lo apoyó: “Hasta me reclamó que no lo hubiera hecho yo antes, entonces dije “Ok”, voy con todo... Alejandra me dijo: ‘Hazlo, papá, porque no puede hacerlo sola’. No tiene más hijas, no quiere más”, declaró.

Enrique Guzmán interpuso una denuncia contra su nieta, Frida Sofía, este jueves 20 de mayo (Fotos: Especial//Instagram @ifridag)

“El día 20 yo tengo que presentar a mis testigos que estuvieron presentes cuando ella me dijo: -Voy a destruir a Alejandra Guzmán y a ti también-, colgué el teléfono y no he vuelto a hablar con ella”, explicó el intérprete mexicano y mencionó que, de ser necesario, le pedirá a su hija que sea parte de sus testigos y de su versión sobre lo ocurrido.

En cuanto a la denuncia que Enrique Guzmán presentó contra Adolfo Infante, aseguró: “la libertad de expresión se desase en el momento que él usa eso como arma para dañar más a un ser humano, que en este caso sería yo, porque lo que está despedazando, de alguna manera, es a mi carrera de muchos años”.

