“Es una hija de put*”: Enrique Guzmán explotó contra Frida Sofía en vivo y ratificó denuncia en los juzgados

Enrique Guzmán dijo que constantemente se siente juzgado y recibe insultos en sus redes sociales Fotos: Especial//Instagram @ifridag

Tras presentar una denuncia legal contra su nieta Frida Sofía y el periodista Gustavo Adolfo Infante por los señalamientos a su persona, Enrique Guzmán dijo estar cansado de que se le levanten falsos y la calificó como una “hija de pu**” con la que ya no desea volver a tratar.

A más de un mes de que surgieron las polémicas declaraciones de quien fue su nieta favorita y previo a ratificar el proceso penal para limpiar su imagen de las acusaciones de tocarla indebidamente, el rockero se dejó ver vulnerable en entrevista con Aurora Valle y puntualizó que no va a parar hasta encontrar justicia sobre quienes resulten responsables.

En una coversación transmitida por el matutino Hoy, Enrique Guzmán se refirió a la hija de Pablo Moctezuma como “una hija de put*” y que ya no la quiere, sentimiento que le ha costado trabajo aceptar. También, el cantante de 78 años comentó que presentó la denuncia porque Alejandra lo apoyó, incluso, dijo que la “Reina de Corazones” ya no quiere saber más de su primogénita.

Infobae

“Hasta me reclamó que no lo hubiera hecho yo antes, entonces dije “Ok”, voy con todo (...) Alejandra me dijo: ‘Hazlo, papá, porque no puede hacerlo sola’. No tiene más hijas, no quiere más”, declaró

El protagonista de la película Acompáñame, mencionó que de ser necesario le pedirá a la cantante de Yo te esperaba sea parte de sus testigos y de su versión de lo ocurrido. No obstante, Guzmán aclaró que por el momento, la hija que procreó con la actriz Silvia Pinal, no quiere involucrarse: “Así me dijo: ‘Papá haz lo que sea, defiéndete como puedas, yo no quiero saber nada más de esa niña’”.

Además, Enrique Guzmán recordó la última vez que llamó por teléfono a Frida Sofía para saludarla y pedirle que hablara con sus primos, pues notó que estaban distanciados. Según su testimonio, en ese momento sufrió violencia familiar debido a que la modelo lo amenazó, asegurando que terminaría con él y con la “Reina de Corazones”.

El distanciamiento entre madre e hija se lleva dando desde hace muchos años (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

En la próxima cita que tiene en el juzgado, el intérprete de Payasito debe presentar a las personas que testificarán en torno a lo sucedido en la llamada que le hizo a su nieta a finales del 2019. Enrique detalló que su su hijo mayor no formará parte de los testigos debido a que está muy enojado por la situación y no quiere que su juicio afecte la investigación.

“El día 20 yo tengo que presentar a mis testigos que estuvieron presentes cuando ella me dijo: -Voy a destruir a Alejandra Guzmán y a ti también-, colgué el teléfono y no he vuelto a hablar con ella”, explicó.

Cabe mencionar que el distanciamiento entre la cantante y su hija ocurrió ocasionalmente desde hace algunos años, por lo que Enrique Guzmán intercedió para que las dos hablaran, se reconciliaran y se llevaran mejor. Por tal motivo, en esa ocasión llamó a su nieta.

El actor procedió legalmente en contra de su nieta, el periodista Gustavo Adolfo Infante y contra quien resulte responsable Fotos: Captura Ventaneando / YouTube Gustavo Adolfo Infante

En cuanto a la denuncia que el cantante interpuso en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante por hacer uso de la entrevista, el pionero del rock and roll en español comentó que el conductor no puede escudarse en el derecho de libertad de expresión dado que la utilizó como arma.

“La libertad de expresión se desase en el momento que él usa eso como arma para dañar más a un ser humano, que en este caso sería yo, porque lo que está despedazando, de alguna manera, es a mi carrera de muchos años”, mencionó.

Esta mañana Venga la Alegría informó que Enrique Guzmán acudió ante las auridades para ratificar su denuncia por violencia intrafamiliar. En medio del bullicio de la prensa, el cantante asistió para recalcar la acusación contra su nieta.

“Voy con todo. Caiga contra caiga, esa niña no se sale con la suya. Tengo mucho coraje contra mucha gente que está diciendo tonterías”, dijo a su arribo a los juzgados.

SEGUIR LEYENDO: