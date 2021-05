Mimí de Flans contó las duras reacciones que tuvo su cuerpo tras vacunarse contra COVID-19

La integrante de Flans confirmó que fue contagiada por el Covid-19 (Foto: Twitter @MimiContigo)

Fue en el mes de marzo donde los titulares de espectáculos estuvieron acaparados por la notica de que la rockera Alejandra Guzmán y la cantante pop, Mímí de Flans, dieran positivo a coronavirus, en el contexto en que las intérpretes sostuvieran una entrevista en el talk show de Mimí Contigo.

A dos meses de la noticia, la cantante de Bazar cuenta cómo le fue con la nueva enfermedad respiratoria y, aunque no tuvo Covid-19 de gravedad, precisa que ha padecido síntomas que han durado por semanas desde su contagio. Desde la fatiga crónica, hasta infecciones bucofaríngeas.

Sin embargo, la cantante aseguró que ya tuvo su primera dosis de la vacuna anticovid, aunque con síntomas moderados. Explicó que tuvo calentura y un proceso inflamatorio considerable.

“Ya me tocó, yo sé que me veo de 28, pero ya me vacuné. Sí me dio una reacción muy fea, muy fuerte, precisamente por haber tenido COVID, pero se me quitó en 24 horas. Me aplicaron la primera dosis, la segunda me toca en unas semanas, y eso me hace estar la mitad tranquila.

“Los médicos me dijeron que cuando uno entra en contacto con una vacuna, y nos acaba de dar Covid, el cuerpo tiene memoria, entonces, el sistema inmunológico vuelve a detectar la presencia del enemigo y se pone como loco de nuevo, por eso me dio calentura, dolor, tuve hasta un proceso inflamatorio” dijo en entrevista con TVyNovelas.

Por otra parte la Organización Mundial de la Salud (OMS), recientemente precisó que las reacciones a la vacuna son debido a que los biológicos interaccionan con el sistema inmunitario y producen una respuesta inmunitaria similar a la generada por las infecciones naturales, pero sin causar enfermedad ni poner a la persona inmunizada en riesgo de sufrir las posibles complicaciones de esta.

En cambio, el precio a pagar por la inmunización a través de la infección natural puede consistir en disfunción cognitiva en la infección por Haemophilus influenza de tipo b, defectos congénitos en la rubéola, cáncer hepático en la hepatitis B o muerte por complicaciones en el sarampión, según la explicación de la agencia de las Naciones Unidas.

Detalló en esa entrevista que mantiene una buena relación con la “reina del rock”, pese a que ella se contagió en el estudio de Mimí Contigo, donde hubo un brote de la enfermedad.

En plena promoción de su programa, la cantante de Flans se contagió de Covid-19 y pasó cinco días sin poder levantarse de la cama, pues el malestar corporal la atacó por completo. Así lo relató la famosa al semanario.

El pasado 2 de marzo los cantantes de la familia Guzmán fueron al programa de Mimí, quien actualmente es portadora del virus SARS-CoV-2 (Foto: Twitter @MimiContigo)

Aunque no tuvo síntomas graves, la conductora de TV Azteca reveló que batalló con una pequeña infección dental y la persiguió el cansancio unas semanas después de haber salido negativa en la prueba PCR.

“Soy de las afortunadas, y lo puedo decir con mucha humildad y con mucho gusto, porque estoy muy bien de salud; no me quedaron secuelas permanentes, aunque en un principio sí tuve mucho cansancio, se me olvidan algunas cosas, pero gracias al cielo, nada grave. Creo que la mayor secuela que tuve fue una infección en los dientes, pero me dijo el doctor que el virus ataca nuestra parte más vulnerable, y como yo tenía una pequeña infección en una muela, entonces me afectó directamente esa zona”, detalló a la revista.

En tanto, la cante rompió con uno de los rumores más fuertes y finalmente aceptó que fue en su estudio de grabación donde ocurrió su contagio. No obstante, aun no puede decir cómo este sucedió, pues no recuerda haber visto a alguien enfermo en el set.

“Yo estaba de promoción para empezar mi programa, y tuve contacto con mucha gente, pero nadie sabe si te contagias por agarrar algo y llevártelo a la cara, o porque alguien más lo tiene. Es que hay mucha gente asintomática, y precisamente por eso se habla de una pandemia, porque si supiéramos realmente cuál es la manera, sería mucho más fácil controlarla, entonces, no sé si me contagió una persona o si fue tocando algo. Luego de 14 días yo estaba otra vez perfecta”, explicó sobre el contagio en el estudio de Mimí contigo.

También han reportado que el programa de la chica Flans tampoco ha tenido uno de los mejores ratings (Foto: Twitter @MimiContigo)

Por otra parte, hizo un llamado para que las personas no bajaran la guardia pese a ser asintomáticos, pues aseguró que la enfermedad de todas maneras traerá consecuencias. “Al principio fui asintomática, no sentía nada, ni dolor de cabeza ni nada. Me hice la prueba porque mi mánager salió positiva, y atribuía mi cansancio a todo el trabajo que veníamos haciendo” dijo a TvyNovelas.

Detalló que tras 17 días de batallar contra el nuevo coronavirus, pudo al fin regresar al trabajo. Explicó que se mantuvo disciplinada con el tratamiento y otros cuidados para salir con prontitud de la cepa viral.

“Estaba bien, hasta que empecé con los medicamentos, a partir del tratamiento me fue fatal, pasé cinco días con mucha debilidad, no me podía levantar de la cama porque sentía que todo me pesaba. Gracias a Dios no me dio calentura, pero sí un malestar general que me impedía moverme. No podía ni siquiera bañarme, porque sentía que me caía. Seguí al pie de la letra el tratamiento y tomé muchísima agua, eso fue lo que me ayudó, además de ser disciplinada, mantenerme en la cama guardando reposo. A los 17 días fue que regresé al trabajo después de estar encerradita en mi casa”, dijo sobre cómo combatió la enfermedad.

SEGUIR LEYENDO: