Qué dijo el director de La Academia sobre acusaciones de abuso sexual contra Sergio Segura

La Academia primera generación durante un reencuentro (Foto: Cuartoscuro)

Este 19 de mayo, el programa Chisme no Like tuvo como invitado a Héctor Martínez, actual director del reality La Academia.

Durante esta conversación los conductores presentaron ante este directivo de Azteca las entrevistas donde varios ex-académicos señalaron que fueron víctimas de acoso sexual por parte de Sergio Segura o explicaron los problemas que vivieron en la temporada donde participaron.

Ante estas problemáticas, el director del programa de Azteca dijo que no se sentía cómodo hablando sobre personas que ya habían fallecido, se refería concretamente al asesinato en 2009 de este ejecutivo.

Director de La Academia (Foto: Instagram/@chismenolikeofficial)

Por su parte Javier Ceriani lo cuestionó sobre si él tenía conocimiento de dichos abusos, al respecto Héctor Martínez señaló lo siguiente: “Soy demasiado práctico para llevar mi vida, soy un hijo de put* para llevar los programas y el control dentro del episodio de cada uno de los proyectos es estricto pero saliendo de ahí me deslindo, lo que sucede después no es problema de nadie”, expresó en el programa de YouTube.

Javier Ceriani y Elisa Beristain son los conductores de Chisme no Like, en enero de 2021 entrevistaron a algunos ex académicos quienes aseguraron haber sufrido acoso sexual por parte de Sergio Segura.

Adrián de la cuarta generación expresó que aceptó una bebida y luego quedó inconsciente (Foto: TV Azteca)

Adrián de la 4ta generación expresó lo siguiente en dichos videos: “(Sergio Segura) me aborda en una ocasión y me dice ‘quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio’, yo le digo que no, que yo llegué a trabajar, a cantar; te puedo decir que me bloqueó un poco por la autoridad y el cargo que él tenía.

Después el ex académico continuó con su relato “Una vez me quiso besar a la fuerza, yo soy bajo de estatura y le digo que no; la verdad es que me ofreció un trago, bebí dos y de ahí yo me imagino que quedé inconsciente, yo solo recuerdo que el me dijo ‘Ay, te quedaste dormido, estabas muy cansado’ recuerdo que una persona cercana se acercó a mí y me dijo ‘Sergio los tiene grabados’”.

Héctor Zamorano perteneció a la primer generación (Foto: TV Azteca)

Por otro lado Héctor Zamorano de la primer generación expresó para este programa que Sergio Segura intentaba entrar a su habitación, “a nosotros nos turnaban, en un par de ocasiones me tocó dormir solo, en una de esas entra Sergio Segura en estado inconveniente y en ropa interior”, el cantante explicó que la situación se repitió.

Ante esto, el ex-académico intentó hablar con Martín Luna, el ejecutivo de la discográfica, sin embargo este directivo musical lo detuvo y le dijo “ten cuidado de lo que vas a decir de mi mano derecha y de un ejecutivo de aquí de Azteca”.

Héctor Martínez durante la entrevista (Foto: captura de pantalla/@chismenolikeofficial)

Una vez que concluyeron los videos, el director de La Academia aseguró que dichos testimonios ”no le decían nada” porque para él, “se trata de problemas de personas con personas y no de personas con instituciones”.

Afirmó que el programa de canto “desarrolla y potencializa a personas y a talentos, lo que viene después son 1000 personas que entran y salen de una compañía”. También expresó para Chisme no like que él no tenía participación en lo que ocurría después de que finalizaran las emisiones de La Academia.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

Myriam Montemayor habló sobre el contrato de 5 años que le impidió desarrollarse fuera del programa y también mencionó que algunas personas habían señalado que no debió ganar ella sino un hombre, por lo que rechazó seguir colaborando con Azteca, afirmó que le dijeron “si no estás, no vas a tener apoyo”, entre los personajes que la limitaron mencionó a Sergio Segura.

Respecto a esto Martínez expresó lo siguiente: “en el estándar de un proyecto de televisión cuando va de la mano con un proyecto artístico musical, los concursantes tienen que estar anclados en un contrato que pueda salvaguardar la inversión que se hace para poder desarrollarlos (...) se invierten millones de dólares, es lógico que la empresa quiera tener un contrato que evite que la competencia se lleve al talento.”.

Myriam acusó de misóginos a sus ex compañeros (Fotos: @raul_sandoval777 / IG @victorgmusicaof / IG @myriammontecruz_/ IG)

Para Héctor Martínez en este programa de televisión la estrategia es individual y colectiva por lo que cada quien goza de sus privilegios para jugar en roles, expresó que la única generación “virgen” en comprender esto fue la primera.

Por último expresó lo siguiente: “estoy en contra de los abusos y del acoso sexual, pero lo único que te puedo decir es que un talento no se opaca por un contrato largo o corto, o por un acoso sexual o no”.

