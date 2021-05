El reencuentro virtual de María Inés y Nadia de “La Academia”

María Inés y Nadia (Foto: Cuartoscuro)

Durante la edición de este 14 de mayo, María Inés fue invitada al programa de Mimí Contigo. Esta cantante formó parte de la primer generación de La Academia, un concurso de canto de TV Azteca, durante dicha emisión habló sobre su experiencia como parte de ese reality y también mencionó el tema de su divorcio.

En el transcurso del programa se enlazó en videollamada con algunos de sus compañeros e incluso el ex académico Miguel Ángel estuvo presente en el estudio para interpretar una melodía.

Entre estas interacciones virtuales destacó la conversación que tuvieron María Inés y Nadia, pues no se les había visto juntas desde 2020 durante la presentación de la edición 2019 de La Academia.

María Inés y Nadia hablaron sobre sus experiencias en La Academia (Foto: captura de pantalla tvazteca.com)

Durante dicha conversación las cantantes se saludaron cordialmente y Nadia Ayuso expresó que esta muy agradecida con todos sus seguidores por el apoyo que le han dado a lo largo de su carrera. La Academia: primera generación fue algo que se quedó muy grabado en el corazón de la gente y nos recuerdan, ese cariño continua hasta el día de hoy.

Nadia y María Inés también confesaron cuál había sido el origen de los romances al interior de La Academia, explicaron que generaron muchos coqueteos al interior de la competencia pues ‘La Maestra Távora’ les ponía dinámicas donde debían escuchar música de Francisco Céspedes para que “fluyeran”, por lo que ellos, en pareja y siendo adolescentes, acababan estableciendo conexiones especiales.

Uno de los logros de Nadia fue haber sido nominada en el 2008 a los premios Grammy en la categoría de mejor álbum regional mexicano por el álbum A puro dolor, además de otros reconocimientos como la Musa de Plata del Auditorio Nacional.

Ex Académicos reunidos en Mimí Contigo (Foto: Instagram/@mimicontigo)

Por otra parte, María Inés Guerra y Miguel Ángel revelaron que estarían planeando viajar junto a los demás miembros de dicha generación, la cual se formó en 2002. En el estudio este cantante interpretó una canción con su guitarra.

Otro cantante presente de manera virtual fue Víctor García, quien le dijo a Inés que podía contar con ella. Este ex académico tiene seis álbumes en su trayectoria y también dedicó parte de su tiempo a la actuación en proyectos como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Pobre rico, pobre, Corazón en condominio y Los Sánchez.

Los fans de la primera generación de La Academia no pudieron evitar demostrar en redes sociales su alegría por haber visto juntos de nuevo a los cantantes:

“Sigan invitando a los ex académicos de la primera generación por favor, es un gusto verlos siempre” escribió una internauta en las publicaciones de Instagram de este programa. Varias personas secundaron esta idea en mensajes como “que nostálgico programa, fue como un mini reencuentro de la primera generación”.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

En la emisión Mimí le mostró fotografías a Inés, lo que despertó nostalgia en la cantante, la segunda de esas imágenes correspondía al concierto que organizaron los ex académicos en el Auditorio Nacional hacia 2017.

María Inés confesó que dicho “intento de reencuentro” le representó una oportunidad de prepararse mejor, pues se consideraba de las “menos talentosas”

“La Academia primera generación, yo tenía la espinita de ser ‘la que no cantaba, que solo estaba bonita, güerita pero que no tenía una buena voz,’, eso fue un parteaguas para que yo me preparara.”, expresó.

Cabe aclarar que Nadia y Yahir no participaron en este evento. Yahir es uno de los ex académicos de aquella generación que consolidó de mejor manera su carrera. Ha participado en obras de teatro musicales como Jesucristo Superestrella y Hoy no me puedo levantar.

María Inés y Nadia se reencontraron también en 2020 (IG: nadiamusica)

María Inés hizo una carrera en la conducción en programas como Venga la alegría, Los 25+, Ellas Arriba o Sale el Sol. Como actriz, dio vida a personajes en la televisión y el teatro, este último con obras como Peter Pan y Los Monólogos de la Vagina. Igualmente ha hecho algunos doblajes para el cine, que incluyen su trabajo con Disney para Frozen II y es una orgullosa madre de tres hijos.

Respecto a su divorcio, la cantante comentó que su separación del empresario Gustavo Guzmán le había implicado un proceso de reflexión en el que decidió darle a sus tres hijos la mejor versión de ella misma.

