“Era cotorreo”: Yahir minimizó acusaciones de machismo en La Academia hechas por Myriam

Yahir Othón dijo que no comprendía exactamente a que se refería Myriam Montemayor cuando señaló el machismo y la misoginia que vivió dentro de la primer generación de La Academia.

Un grupo de reporteros abordó al actual coach de La voz Senior al finalizar la obra Hoy no me puedo levantar 2021, en el video de Eden Dorantes el cantante fue cuestionado sobre los tuits que publicó Myriam Montemayor y respondió lo siguiente:

“Muchas veces esas cosas son malos entendidos, porque cuando un hombre se lleva pesado con una mujer es cotorreo, lo vivimos seis meses dentro de La Academia, nos bañábamos en shampoo, no importaba si era hombre o mujer, era cotorreo”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Montemayor utilizó sus redes sociales para hacer acusaciones de comentarios machistas y misóginos que recibió en el pasado de parte de Víctor García, Raúl Sandoval y Antonia Peregrino -conocida como Toñita-.

A través de un tuit la ganadora del reality de canto denunció que dos compañeros de trabajo le dijeron que las mujeres, al casarse y tener hijos, se “maduraban y se podrían”; además, sentenció que “querían que les dieran mi lugar, en lugar de ganarse el suyo”.

Por su parte Yahir dejó ver que para él esto se trata una ruptura en el compañerismo y se dijo triste ante las declaraciones “Yo lo que te puedo decir es que hicimos una hermandad, fuimos una familia, nos llevábamos increíble, no sé que pasó. No sé en qué momento se empezó a diluir y perder todo eso”, expresó en el video publicado en el canal del reportero.

Hacia el final del video el cantante se pronunció sobre Enrique Guzmán, a quien considera un amigo muy cercano y lo describió como un hombre con el que se lleva “muy pesado”.

El pasado 27 de marzo Raúl Sandoval dijo que prefiere hacer caso omiso a los comentarios que con motivo del 8 de marzo hizo Myriam Montemayor.

“Quién sabe qué enojos tenga con la vida para decir esas cosas o hacer un daño como ese, pero si a ella le sirvió expresar eso para desahogar algo que trae, está bien. Yo no me meto en esos rollos, no son parte de mi interés”, expresó a TVNotas el esposo de la conductora Fran Meric.

Aunque había mantenido cierto hermetismo, Raúl negó las declaraciones de su ex compañera de reality. “No, nunca he dicho eso, jamás. Yo creo que un hombre que piensa de esa manera, no podría estar casado ni tener un hijo, como es mi caso, sería algo incongruente de mi parte; la lógica habla”.

Sin embargo, Raúl se sorprendió de que su ex compañera hiciera las mismas acusaciones de Víctor García y sobre todo de Toñita. “Yo sólo vi un mensaje donde escribió que: ‘Víctor, Raúl y su compinche, Toña’, pero ahora que sé que nos dijo ‘misóginos’, me sorprende que hasta a la Toña la tache de eso”.

El conflicto entre Toñita y Montemayor comenzó en agosto de 2019, la también llamada “Negra de Oro” llamó “hipócrita” a la ganadora de la primera generación de La Academia.

A partir de ese momento, ambas escribirían mensajes muy directos en redes sociales donde incluso responsabilizaban a la otra por cualquier daño que pudiera ocurrirles: Toñita, por un lado, decía que Myriam sería la culpable si es que llegaba al suicidio, mientras que Myriam también mencionó que la culparía por cualquier cosa que le pasara.

La veracruzana quiso dejar en claro que incluso ella había dejado por la paz el asunto con Myriam, puesto que en estos momentos estaba más concentrada con la promoción de su nueva canción, Castillos en el aire. Sin embargo, advirtió a Montemayor que, de querer continuar con el pleito, ella sin problemas podía hablar con “la verdad” y sacar sus “trapitos al sol”.

