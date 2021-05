Vecinos: qué pasará con Lalo España en el programa de Televisa

Usuarios de Twitter malinterpretan mensaje de Eduardo España (Foto: Las Estrellas)

El pasado domingo 2 de mayo finalizó la décima temporada de Vecinos, por lo que actores y equipo de producción agradecieron su participación durante la más reciente entrega de la exitosa serie creada por Eugenio Derbez. Tal fue el caso de Eduardo España, quien interpreta al conserje Germán Martínez dentro de la ficción.

“Después de 3 meses de grabaciones, hoy tuve mi último llamado para la temporada de #Vecinos @Vecinosoficial Gracias @eliassolorio y todo el gran equipo. Ya casi 16 años y cada vez los quiero más. Hasta pronto #Germán hasta pronto queridos #Vecinos”, escribió el actor en su cuenta de Twitter. Estas palabras fueron motivo de polémica, duda y especulación por parte de distintos usuarios de la red social.

“¡Cómo que último llamado!!!, ¿ya no actuarás o ya no habrá más temporadas?, ¡perdona mi ignorancia pero no entendí a qué se refiere lo que tuiteaste, espero esté equivocada!, “¿Ya no más Vecinos?”, “Nooooo, qué triste”, fueron algunas de las respuestas a la publicación del intérprete. Sin embargo, Lalo España contestó a estos comentarios con que se trató de un error de interpretación por parte de los usuarios.

Tuit de Lalo España que fue malinterpretado por diversos usuarios de la red social (Foto: Captura de pantalla Twitter / @laloespana)

“Mucha gente lee los tuits y todoooo sin poner atención. Nunca escribí que haya terminado mi participación en #Vecinos Es difícil contestarle a cada persona que lee superficialmente. Gracias.”, respondió el actor con un nuevo tuit.

Y es que, en su publicación original, Lalo España especificó que se refería al “último llamado para la temporada”, por lo que nunca afirmó que esta fuera su última aparición en la serie.

Cabe mencionar que la temporada número 11 fue confirmada al mismo tiempo que la décima y actualmente se encuentra en grabaciones; además, contará con un total de 14 episodios.

Respuesta de Lalo España respecto a la confusión de algunos seguidores sobre su permanencia en la serie "Vecinos" (Foto: Captura de pantalla Twitter / @laloespana)

LALO ESPAÑA RECORDÓ MUERTE DE SU NOVIO

La confusión alrededor del tuit de Eduardo España tuvo lugar a pocos días de que el actor recordara a Ranferi Aguilar, con quien tuvo una relación de más de seis años. “Ran”, nombre con el que España se refiere a él, falleció hace nueve años.

“Por azares del destino llegó a mí esta imagen de Ran, la única pareja formal y trascendente que he tenido en mi vida: una de las personas más carismáticas que he conocido, capaz de generar empatía con gente de distintas generaciones”, escribió Lalo España en su cuenta de Instagram en compañía de una fotografía en blanco y negro de Ranferi.

El actor explicó que esa imagen fue posteada por Ranferi pocos meses antes de que falleciera: “Aquí declara: ‘Feliz 2012′ y el 17 de junio de ese año partió de esta dimensión teniendo 28 años”. Tras estas palabras, Lalo España mandó un mensaje para sus seguidores, en el cual resaltó la importancia de vivir el presente.

Publicación de Lalo España en memoria de Ranferi Aguilar, con quien mantuvo una relación sentimental durante seis años (Foto: Instagram @laloespañaoficial)

“Reflexión: No tenemos nada comprado. Estamos vivos aquí y ahora. Atrévete a ser, estar, decir, reaccionar, renacer, proponer, caerte, levantarte, soñar, volver a intentar todo aquello que sientas lejos de tus posibilidades porque no tenemos nada seguro, simplemente el momento presente”, concluyó el intérprete.

Hasta el momento, la publicación de Lalo España cuenta con más de 5 mil “Me gusta” y comentarios de diversas personalidades del medio, como es el caso del presentador Yordi Rosado, quien escribió: “Qué gran reflexión, amigo; eres y serás siempre una persona de la que aprendo y que admiro en muchos más sentidos que únicamente el profesional. Sé que Ran está muy cerca de ti”.

