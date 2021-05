Survivor México: Kristal Silva generó polémica polémica al pasar la noche con Eduardo Barquín en el reality

Kristal silva pasó la noche junto con Eduardo Barquín en el exilio debido a que su equipo perdió una competencia (Instagram: kristalsilva)

A unas semanas de que Survivor México comenzó transmisiones, los concursantes del reality deportivo han dado mucho de qué hablar. Tal es el caso de la modelo y conductora Kristal Silva, quien ha generado comentarios y burlas en redes sociales por la forma en que se ha relacionado con su compañero de equipo, Eduardo Barquín.

Esto debido a que los dos contrincantes de la tribu Jaguar protagonizaron un emotivo momento en donde pasaron la noche juntos durante el exilio tras una prueba que perdió su equipo. Después de una plática en la que ambos estuvieron acostados dentro de la cárcel llena de lodo, la conductora de Venga la Alegría recargó su cabeza sobre el hombro de Barquín.

Esto provocó que diversos internautas emparejaran a los dos contendientes y hablaran acerca de la química que han demostrado en el programa: “Kristal y Lalo harían buena pareja”, “Amo a kristal y lalo”, “NOOOO me muero de amor, que goals son, quiero un bff como Lalo”, “Me gustan juntos”, fueron algunos de los comentarios.

Ambos contendientes del reality deportivo durante su castigo en el exilio (Foto: Twitter @pelusitah04)

Cabe recordar que Kristal mantiene una relación con el abogado Luis Ángel Garza y se comprometieron en 2019 pero no han concretado su boda debido a la pandemia mundial. Por ello, hubo quienes tomaron con burla la situación y arremetieron contra la ex reina de belleza: “¿Por qué no apoyas a tu pareja, es porque está muy pegadita a Lalo?”, “Por algo no se casaron, ese algo es Lalo”, “y que no le digan en la esquina, el venao, el venao”.

Otra reacción que provocó el castigo de Kristal con Eduardo fue la de la conductora Penélope Menchaca, quien aseguró que el reto no fue nada para la presentadora de TV Azteca: “Es obvio que Kristal iba a llegar hasta el final de esta prueba, no se olviden que fue “La Pascualita”, dijo la presentadora a través de Twitter.

Menchaca hizo referencia al día en el que todos los conductores de Venga la Alegría celebraron día de Muertos al caracterizarse de distintos personajes del folclore mexicano, como fue el caso de Kristal Silva que se disfrazó de “La Pascuarita”, una maniquí que se encontraba en una pequeña tienda vestidos de novias en Chihuahua, México, y la cual ha protagonizado varios eventos calificados como sobrenaturales.

Kristal Silva se confesó en “Mimí Contigo”

Kristal rompe en llanto en el programa Mimi Contigo (Video: Twitter @MimiContigo)

El pasado 17 de marzo, Kristal Silva acudió al programa “Mimí Contigo”, donde habló sobre la depresión durante seis meses después de que le quitaron los implantes de senos y tuvo que ponerse relleno ortopédico. Además, relató problemas alimenticios y de bulimia que sufrió durante su adolescencia.

“Todo esto sin que mis papás se dieran cuenta, a los quince o dieciséis años y todavía terminando mi carrera. Pasé por un problema muy complicado durante mi vida. Mis papás me aconsejaban a ir a un psicólogo hasta que tuve un accidente que me causó una hemorragia interna. Fue muy fuerte”, recordó.

“Salgo del quirófano y me habían dicho que era muy probable que me quitara el implante y tenga que estar así hasta que se me recuperaran los tejidos. Esperaba verme espectacular el día de mi graduación y lo primero que hago es levantar la manta y ver mi seno mutilado, no había manera de operarme de una forma estética. Yo me quería ver bonita y me pregunté ¿por qué vomitar?”, refirió llorando.

