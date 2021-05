Televisa le negó la entrada a Lolita Cortés antes de grabar “Las Estrellas Bailan en Hoy”: esta fue la razón

A Lola Cortés le negaron la entrada a Televisa por no llevar cubrebocas (Foto: Captura/Sale el Sol)

Lolita Cortés tuvo que insistir en que le dieran acceso a las instalaciones de Televisa, donde actualmente funge como juez en Las Estrellas Bailan en Hoy, según Alex Kaffie, porque el personal de la entrada se negaba a dejarla pasar.

El periodista de medios Alex Kaffie en su columna Sin Lisonja, escribió que la cantante y actriz tuvo que estar tiempo fuera de la televisora de San Ángel para que la dejaran entrar, pues ella no cumplía con las normas básicas de protección contra la propagación del Coronavirus.

“El miércoles al querer Dolores Cortés ingresar a Televisa ¡le negaron el acceso! Sí, la artista llegó a las instalaciones de la televisora para participar en Hoy, sin embargo dos miembros del personal de seguridad le impidieron el paso. ¿El motivo? No llevaba cubrebocas”.

Lolita Cortés supuestamente habría rogado para que la dejaran entrar y no se le hiciera tarde (Foto: Captura de pantalla YouTube)

Kaffie aseguró que la juez rogó y suplicó por que la dejaran ingresar, repitió en varias ocasiones que se le había olvidado su cubrebocas o “tapahocico”, como ella lo habría llamado, y que si iba en búsqueda de otro, llegaría tarde a las grabaciones del programa, pero de nada sirvió.

Como si se tratase de un milagro, Alejandro Benítez, director general de Comercialización Artística de Televisa, pasaba por el lugar y permitió que se le diera acceso a Lolita, pues si no llegaría más tarde de lo que ya iba. “Fue así como Lola pudo cumplir con su función de jueza de hierro de Las Estrellas Bailan en Hoy”, relató el periodista.

Lolita Cortés regresó a la televisión después de atravesar una difícil situación familiar por no recibir ingresos desde que inició la pandemia. En su papel como “La Juez de Hierro” en el programa matutino de Televisa, ha recibido muchas críticas por lo dura que ha llegado a ser con los concursantes de la competencia de baile.

Lolita Cortés regresó en su papel de "Juz de Hierro" a Televisa (Foto: captura de pantalla /lasestrellas.tv)

Recientemente protagonizó un enfrentamiento con Laura Bozzo, quien se unió esta semana al programa para reemplazar a Anel Noreña como pareja de baile de Carlos Bonavides.

“Aquí no se viene uno nada más a divertir, aquí hay una responsabilidad de por medio porque se está buscando ser el mejor”, dijo la juez después de demostrar que la presentación de baile de la pareja no le había agradado.

Laura Bozzo, por su parte comentó durante Hoy: “yo no tengo nada en contra de la señora, pero desde hace varios días lo único que hizo fue hablar mal de mí y decir que yo no tengo ritmo. Yo sé perfectamente el ritmo que tengo”.

Laura Bozzo y Lola Cortés se enfrentaron en 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

Después, en entrevista con el medio El Informador, la presentadora señaló que los comentarios de Lola había sido discriminatorios y le parecían ridículos. “Si bien ella tuvo la suerte de nacer acá, yo lo elegí por el corazón y no voy a permitir que me discrimine, ni me haga menos”, expresó.

Finalmente, Alex Kaffie reveló que la productora de Las Estrellas Bailan en Hoy, Andrea Doria, ya pensó en quién entrará en lugar de Michelle Vieth si su salud empeora; Mariana Seoane ya aceptó reemplazar a la concursante si es que hace falta.

Michelle Vieth se tuvo que ausentar al concurso de baile debido a que fue diagnosticada con una bacteria que la hizo vomitar en vivo, después de que había hecho su presentación junto a Emir Pabón.

Lolita Cortés, otorgó por primera vez una calificación de diez a Emir Pabón y Cynthia, una bailarina de apoyo que reemplazó a Michelle Vieth.

SEGUIR LEYENDO: