La verdad detrás del trabajo de Cristian Castro y Kiko Cibrián: así se produjo el éxito “No podrás”

(@cristiancastro_music)

Uno de los temás más comentados tras el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie es la supuesta rivalidad entre Cristian Castro y “El Sol de México”, fomentada supuestamente por el amor de una mujer y el éxito arrollador del “Gallito Feliz” gracias a la producción, que según Netflix, realizó Kiko Cibrián.

En el episodio titulado Suave se confirma la envidia de Luis Miguel hacia la carrera ascendente de “Cris Valdés”, personaje que hace referencia a Cristian Castro en los años noventa y que disfrutaba de la fama provocada por la canción No podrás.

Pero gran parte de este conflicto se da alrededor del arreglista, creador, y músico Kiko Cibrián, quien en la misma serie se presenta como la mente detrás del recordado tema del hijo de Verónica Castro.

Fue Alejandro Zepeda, verdadero productor del disco “Agua Nueva” de Cristian Castro, quien rompió el silencio sobre esta situación y catalogó al compositor de Suave como “una persona muy oscura, que va por la vida como de buena onda, pero es mala, es mala en el sentido que es muy egoista, es trepadora, quiere llegar a lo más alto a costa de quien sea... varias veces ha mordido a Luis Miguel”.

(Foto: kikocibrian / Instagram)

De acuerdo con Zepeda, él fue contactado por Verónica Castro para producir el disco debut de Cristian y en el que sí estuvo incluido Kiko Cibrián pero como guitarrista.

“Como yo estaba de director musical (del programa La Movida) me pidió que le hiciera algo a Cristian. Me dijo: ‘oye por favor ayúdame con Cristian, quiero hacerle un disco’. Y como estaba trabajando en este grupo (Muñecos de papel) y me gustaba como tocaba Kiko Cibrián, porque es la verdad, que independiente como persona sea fatal, es buen músico y me gustó su forma de tocar”, reveló en entrevista con el programa Ventaneando.

El hijo de la actriz María Victoria resaltó por qué se grabó el mencionado disco en los Estados Unidos: “En una plática yo le dije (a Kiko) estoy buscando un estudio en Los Ángeles porque necesito hacer una grabación con el hijo de Verónica Castro”.

Algo similar relató el mismo Cibrián hace unos años. “Como que cantaba y no cantaba. Estaba muy chavito, tenía 16 años y le gustaba mucho la guitarra... Álex Zepeda le decía ‘canta eso’; ‘no, no Álex, eso no lo voy a cantar’, ‘¿a no? le voy a hablar a tu mamá’, y le hablaba a la Vero... estuvimos muy involucrados en la producción”, resaltó el músico en una conversación publicada en YouTube.

El éxito del tema musical de Cristian Castro le trajo grandes halagos a Cibrián, pero también un regaño de parte de Hugo López, mánager de Luis Miguel, aunque finalmente fue considerado para la producción de otros famosos temas en el disco “Aries”.

En el proyecto de Netflix, Luis Miguel, la serie, se dan algunos detalles del conflicto entre Luis Miguel y Cristian Castro e incluso se menciona la canción No lo harás, haciendo referencia a No podrás, como fuente del mismo.

Cristian Castro inició su carrera en 1992 después de haber lanzado “Agua Nueva” a los 18 años, el cual fue lanzado por Fonovisa, producido por Álex Zepeda y con la colaboración de Kiko Cibrián, quien en ese tiempo también era guitarrista para Luis Miguel.

Su éxito No podrás fue autoría de Zepeda y rápidamente se colocó en la posición tres de la lista Billboard Hot Latin Songs.

Por su parte, Luis Miguel tenía un año de sacar “Romance” y en 1992 inició con las grabaciones de “Aries”. De hecho Kiko Cibrián, guitarrista de Luis Miguel, fue la mente maestra detrás de Suave, una de las canciones más famosas de Luis Miguel.

SEGUIR LEYENDO: